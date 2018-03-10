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    Виктор Яцуценко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Гуманитарный конвой РФ. Архивное фото
    Россия направит очередной гумконвой в Донбасс 20 августа - МЧС РФ
    10:18 17.08.2015
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    Как сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях генерал-лейтенант Виктор Яцуценко, на данный момент продолжается работа по формированию гумколонны.
    Одиннадцатый конвой с гуманитарной помощью для жителей Донбасса
    Очередной гуманитарный конвой от МЧС России ожидают в "ДНР" 8 января
    17:54 05.01.2015
    85Мир в Донбассе. Попытка №2
    Ранее МЧС России сообщило, что начинает формировать одиннадцатую колонну с гуманитарной помощью для Донецкой и Луганской областей.
    Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью Донбассу выехала в Ростовскую область
    07:02 04.01.2015
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    Колонна вышла из Ногинского спасательного центра МЧС в 05:00. В ее составе более 60 автомобилей с гуманитарными грузами. Спасатели-водители этого центра неоднократно доставляли помощь в Донбасс.
    Российский гуманитарный конвой для Донбасса
    МЧС России начинает формирование нового гумконвоя для Донбасса
    16:09 03.01.2015
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    Гуманитарный конвой будет состоять из более чем 120 автомобилей, которые доставят свыше 1,4 тысячи тонн гуманитарной помощи - продовольствия и детского питания.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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