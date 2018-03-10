наверх
10.03.2018
14:37
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
Виктор Яцуценко
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
Россия направит очередной гумконвой в Донбасс 20 августа - МЧС РФ
10:18 17.08.2015
142
Как сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях генерал-лейтенант Виктор Яцуценко, на данный момент продолжается работа по формированию гумколонны.
Очередной гуманитарный конвой от МЧС России ожидают в "ДНР" 8 января
17:54 05.01.2015
85
Мир в Донбассе. Попытка №2
Ранее МЧС России сообщило, что начинает формировать одиннадцатую колонну с гуманитарной помощью для Донецкой и Луганской областей.
Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью Донбассу выехала в Ростовскую область
07:02 04.01.2015
284
Колонна вышла из Ногинского спасательного центра МЧС в 05:00. В ее составе более 60 автомобилей с гуманитарными грузами. Спасатели-водители этого центра неоднократно доставляли помощь в Донбасс.
МЧС России начинает формирование нового гумконвоя для Донбасса
16:09 03.01.2015
127
Гуманитарный конвой будет состоять из более чем 120 автомобилей, которые доставят свыше 1,4 тысячи тонн гуманитарной помощи - продовольствия и детского питания.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками
21:21 09.03.2018
0
Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Донбасс
3
МЧС РФ
4
Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ
2
Россия
2
Ростовская область
2
гуманитарная помощь
1
Подборка тегов
Виктор Яцуценко
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги