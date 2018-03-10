Комментируя в эфире радиостанции Голос Столицы заявление Виктора Муженко о готовности отвечать за свои решения и распоряжения, отданные в Иловайске, адвокат и правозащитник Виктор Чевгуз высказал сомнение, что эти слова соответствуют действительности.
Адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз в эфире "ГС" заявил, что, несмотря на давление общества, дело о расследовании Иловайского котла вовсе не направить в суд нельзя будет, но кого привлекут к уголовной ответственности, очень большой вопрос.
Ни ГПУ, ни Министерство юстиции не пытались вернуть Надежду Савченко на родину, обращаясь в соответствующие органы РФ по предусмотренной процедуре, а публичные заявления политиков суд не учитывает, заявил адвокат Виктор Чевгуз.
Биржа труда сегодня не может предложить работу бывшим милиционерам, которые не прошли аттестацию, заявил адвокат Виктор Чевгуз, Он подчеркнул, что это профессионалы, умеющие раскрывать преступления, и знающие, как совершать их, не оставляя следов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".