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    Виктор Чевгуз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Призывники на призывном пункте. Архивное фото
    Осенний призыв: все по плану или кризис?
    07:57 24.11.2017
    1392Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Пресс-офицер ВСУ Юзеф Венскович сообщил, что для усиления охраны баз, складов, арсеналов дополнительно будут призваны две тысячи человек.
    Виктор Чевгуз
    Все средства хороши? Эксперт о уклонистах и военкоматах
    18:25 23.11.2017
    993
    "Наказывая" уклонистов, сотрудники львовского военкомата перестарались и нарушили сразу два закона, подчеркнул правозащитник.
    Виктор Чевгуз
    Чевгуз о задержании "уклонистов" в Киеве и морали
    18:20 30.10.2017
    1023
    Обыск в ночном клубе Jugendhub, возможно, был проведен с нарушениями, но еще больше вопросов возникает к законности деятельности клуба, считает правозащитник Виктор Чевгуз.
    Адвокат Виктор Чевгуз
    Адвокат: Аваков показывает дутую статистику раскрываемости преступлений
    11:58 10.10.2017
    605Днепр, Львов: взрывные события
    Нынешнее руководство правоохранительных органов не умеет раскрывать преступлений, поэтому их деятельность практически парализована, считает адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Арест предприятий Коломойского: власть опоздала – адвокат
    11:27 30.09.2017
    5106Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Арестованные заводы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова продолжают работать, использовать для расчета свои счета и выплачивать заработную плату, заявил адвокат Виктор Чевгуз.
    Адвокат Виктор Чевгуз
    Насиров на правильном пути - адвокат Чевгуз
    14:50 19.03.2017
    450Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Адвокат Виктор Чевгуз в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что нет возможности проверить, где жена Насирова взяла деньги на залог для экс-главы ГФС.
    Виктор Чевгуз
    Чевгуз: Насиров находится в VIP-камере, общие - по 20 человек
    04:57 08.03.2017
    1115Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Адвокат Виктор Чевгуз в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал об условиях пребывания отстраненного главы ГФС Романа Насирова в четырехместной камере СИЗО.
    Виктор Чевгуз
    Эксперт об этике полицейского и уголовном праве
    16:09 20.01.2017
    183День полиции: успех или провал?
    Адвокат и правозащитник Виктор Чевгуз в эфире ГС заявил, что согласно принятым Правилам этического поведения теперь полицейские должны вести себя достойно 24 часа в сутки.
    Адвокат Виктор Чевгуз
    "Закон Савченко". Депутаты принимают, а думают потом - Чевгуз
    17:42 30.11.2016
    518Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Адвокат Виктор Чевгуз в эфире "ГС" заявил, что "закон Савченко" принимался в популистских целях, он противоречит принципам уголовного наказания и ни о какой справедливости речь не идет.
    Виктор Чевгуз
    Адвокат: допрос Януковича грозит превратиться в издевательство над судом
    13:01 25.11.2016
    1382Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Адвокат и правозащитник Виктор Чевгуз эфире "ГС" заявил, что защита Виктора Януковича может превратить допрос в издевательство над украинской системой правосудия.
    Владислав Каськив
    Сделка с Генпрокуратурой сократит Каськиву срок - Чевгуз
    04:08 15.09.2016
    68Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Адвокат Виктор Чевгуз в эфире "ГС" подтвердил, что УПК Украины предусматривает заключение соглашения между стороной обвинения, а именно прокурором, и подозреваемым в совершении преступления.
    В Киеве почтили память погибших под Иловайском
    Иловайская трагедия: стрелочников найдут на уровне комбатов - адвокат
    19:35 30.08.2016
    406Иловайский котел: кто в ответе?
    По мнению адвоката Виктора Чевгуза, ответственных за Иловайскую трагедию будут искать не в рядах высшего военного руководства, а на уровне командиров батальонов.
    Виктор Муженко
    За Иловайский котел Муженко берет ответственность только на словах - Чевгуз
    18:06 30.08.2016
    176Иловайский котел: кто в ответе?
    Комментируя в эфире радиостанции Голос Столицы заявление Виктора Муженко о готовности отвечать за свои решения и распоряжения, отданные в Иловайске, адвокат и правозащитник Виктор Чевгуз высказал сомнение, что эти слова соответствуют действительности.
    В Киеве почтили память погибших под Иловайском
    Иловайская трагедия повлияла на исход войны на Донбассе - эксперт
    17:16 30.08.2016
    2709Иловайский котел: кто в ответе?
    Адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз в эфире "ГС" заявил, что, несмотря на давление общества, дело о расследовании Иловайского котла вовсе не направить в суд нельзя будет, но кого привлекут к уголовной ответственности, очень большой вопрос.
    Оглашение приговора Надежде Савченко
    Адвокат: власти ничего не сделали, чтобы вернуть Савченко в Украину
    13:03 21.03.2016
    3468Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Ни ГПУ, ни Министерство юстиции не пытались вернуть Надежду Савченко на родину, обращаясь в соответствующие органы РФ по предусмотренной процедуре, а публичные заявления политиков суд не учитывает, заявил адвокат Виктор Чевгуз.
    Оглашение приговора Надежде Савченко
    Чевгуз: адвокаты Савченко не предоставили доказательства ее невиновности
    10:41 21.03.2016
    882Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз отметил, что есть большая вероятность, что Надежду Савченко, после оглашения приговора передадут в Украину, чтобы отбывать наказание.
    Аттестация работников МВД в ряды Национальной полиции Украины
    Банды бывших оперов: тысячи уволенных милиционеров уйдут в криминал - эксперт
    10:28 21.01.2016
    7996Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Биржа труда сегодня не может предложить работу бывшим милиционерам, которые не прошли аттестацию, заявил адвокат Виктор Чевгуз, Он подчеркнул, что это профессионалы, умеющие раскрывать преступления, и знающие, как совершать их, не оставляя следов.
    Гривна на фоне газовой конфорки. Архивное фото
    Инициаторами исков против должников должны выступать ЖЭКи – эксперт
    14:32 04.08.2015
    66
    Адвокат Виктор Чевгуз отметил, что, в случае, если человек добровольно не погашает задолженность, приобщается исполнительная служба, на имущество и счета должника накладывается арест.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Реформы Кабмина: должников ЖКХ ждет тюрьма
    12:04 04.08.2015
    13227Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Комментируя инициативу премьер-министра Яценюка, адвокат Виктор Чевгуз отметил, что инициаторами исков должны выступать ЖЭКи либо поставщики газа и электроэнергии.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Эксперт: действующий УПК во много раз хуже старого кодекса 1960 года
    20:09 07.07.2015
    299Дело Ефремова. Первый пошел?
    Юрист, адвокат Виктор Чевгуз отметил, что "на протяжении последних лет в генеральной прокуратуре занимались наживой, возбуждали дела, чтобы потом прекращать за деньги".
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