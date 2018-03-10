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Адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз в эфире "ГС" заявил, что, несмотря на давление общества, дело о расследовании Иловайского котла вовсе не направить в суд нельзя будет, но кого привлекут к уголовной ответственности, очень большой вопрос.