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    Виктор Черномырдин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Президент РФ В. Путин
    Путин вспомнил, как предлагал Черномырдину стать послом РФ в Украине
    14:57 03.04.2017
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    По словам главы российского государства Владимира Путина, он всегда обращался к Виктору Черномырдину "на вы", а тот обращался - "на ты".
    Украинские военные. Архивное фото
    Герои АТО и фотомодель им в помощь
    12:25 16.11.2014
    2663Донбасс - зона войны
    Созданный фактически на коленках, своими силами, несколькими энтузиастами, при полном безразличии государства и равнодушии общества, "Музей украинской пропаганды" существует, как может.
    В.Черномырдин во время разговора по телефону с Ш.Басаевым
    75 лет со дня рождения Виктора Черномырдина 
    14:11 09.04.2013
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    Во вторник исполняется 75 лет со дня рождения российского государственного деятеля Виктора Черномырдина (1938-2010).
    Виктор Черномырдин на VIII внеочередном Съезде народных депутатов РФ
    Во вторник исполняется 75 лет со дня рождения Виктора Черномырдина
    09:39 09.04.2013
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    Во вторник исполняется 75 лет со дня рождения российского государственного деятеля Виктора Черномырдина (1938-2010).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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