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    Роман Виктюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Роман Виктюк
    Роман Виктюк: я – национальный герой!
    12:23 04.01.2017
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    Роман Виктюк два года не был в Украине. Свой последний гастрольный спектакль он давал в Октябрьском дворе. Спектакль прервала революция. Виктюку пообещали – доиграете. Он ждет, когда придет время доиграть.
    Гениальный Роман Виктюк за кулисами и на сцене
    Гениальный Роман Виктюк за кулисами и на сцене 
    14:01 28.10.2016
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    Всего в режиссерском активе мастера более 200 спектаклей. Виктюк является профессором, художественным руководителем мастерской кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра ГИТИСа.
    Режиссер Роман Виктюк
    Биография Романа Виктюка, отмечающего 80-летие. Справка
    04:52 28.10.2016
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    Театральный режиссер Роман Григорьевич Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей. Первые спектакли Виктюк ставил в школе и в театральной студии Львовского дворца пионеров.
    Режиссер Роман Виктюк
    Аросева была "большим ребенком" и великой актрисой, считает Виктюк
    14:34 18.10.2013
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    "Если мы даже и ругались, а ругались ожесточенно, всеми допустимыми словами, она никогда не обижалась. Она мне после каждого спектакля говорила: "Спасибо тебе, ты мне продлил еще один день жизни", - сказал Виктюк.
    Пресс-конференция народного артиста России режиссера Романа Виктюка, посвященная его 75-летнему юбилею
    Режиссера Виктюка обманули мошенники в Москве
    11:43 16.01.2013
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    Известный театральный режиссер Роман Виктюк пожаловался в московскую полицию на мошенников. Сути провернутой аферы он не уточнил.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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