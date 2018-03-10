Роман Виктюк два года не был в Украине. Свой последний гастрольный спектакль он давал в Октябрьском дворе. Спектакль прервала революция. Виктюку пообещали – доиграете. Он ждет, когда придет время доиграть.
"Если мы даже и ругались, а ругались ожесточенно, всеми допустимыми словами, она никогда не обижалась. Она мне после каждого спектакля говорила: "Спасибо тебе, ты мне продлил еще один день жизни", - сказал Виктюк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".