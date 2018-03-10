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    Вернер Файман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Канцлер Австрии Вернер Файман
    Неожиданная, но ничего не решающая отставка канцлера Австрии Файмана
    09:49 10.05.2016
    255
    Уход социал-демократа Вернера Файмана с поста австрийского канцлера, который он занимал последние 7,5 лет, стала неожиданностью, но не решением проблем, перед которыми страна поставлена в настоящее время, считают местные политики.
    Канцлер Австрии Вернер Файман
    Канцлер Австрии Файман подал в отставку
    17:47 09.05.2016
    664
    Файман выразил уверенность в том, что Австрия "справится со всеми трудностями и в будущем останется сильной страной". Свое решение он объяснил низкой поддержкой партии.
    Канцлер Австрии Вернер Файман. Архивное фото
    Канцлер Австрии призвал ФРГ ввести квоту на прием 400 тысяч беженцев в год
    00:22 06.03.2016
    47Мигранты штурмуют ЕС
    По мнению канцлера Австрии Вернера Файмана, если все страны ЕС последуют примеру Австрии, то Европа сможет принять в общей сложности 2 миллиона беженцев.
    Полиция и мигранты у центра приема в Венгрии
    Австрия и ФРГ пустят на свою территорию находящихся в Венгрии беженцев
    02:02 05.09.2015
    94
    Сообщается, что заявление кацлера Австрии Вернера Файмана сделано после проведения переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и "в согласии" с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
    Канцлер Австрии Вернер Файман
    Канцлер Австрии скептически относится к вопросу усиления санкций к РФ
    16:54 27.01.2015
    178Новые санкции в отношении России.
    Он считает возможным воздействие санкциями на определенных лиц, которые финансируют конфликт в Украине или имеют к этому отношение.
    Канцлер Австрии Вернер Файман
    Австрия выступает против ужесточения санкций в отношении РФ
    22:22 20.12.2014
    162Новые санкции в отношении России.
    Как отметил федеральный канцлер Австрии, введение санкций было необходимостью, но "ужесточение санкций не должно быть нашей целью".
    Петр Порошенко и Вернер Файман. Архивное фото
    ЕС не заинтересован в выстраивании стены между ЕС и РФ - канцлер Австрии
    17:51 18.12.2014
    160
    Федеральный канцлер Австрии Вернер Файман отметил, что если мирный процесс в Украине продолжится, что ЕС должен быть готовым к снятию с РФ санкций.
    Ситуация в Донецкой области
    Господи и ЕС, помоги Украине
    12:47 02.11.2014
    3862Кризис в экономике Украины
    Кроме помощи в финансировании российских газовых поставок, Украина запросила у Европейской комиссии 2 млрд евро на покрытие текущего кассового разрыва в бюджете. По заявлению Жозе Мануэля Баррозу, Евросоюз на данный момент готов выделить на эти цели не более 1 млрд долларов (760 млн. евро).
    Газокомпрессорная станция. Архивное фото
    Австрия может помочь Украине оплатить поставки российского газа
    04:05 26.10.2014
    754Переговоры по газу: Украина - РФ
    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявляла о необходимости обеспечить промежуточное финансирование газовых поставок из России в Украину в период с ноября по февраль.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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