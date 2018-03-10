3862

Кроме помощи в финансировании российских газовых поставок, Украина запросила у Европейской комиссии 2 млрд евро на покрытие текущего кассового разрыва в бюджете. По заявлению Жозе Мануэля Баррозу, Евросоюз на данный момент готов выделить на эти цели не более 1 млрд долларов (760 млн. евро).