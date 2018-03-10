Уход социал-демократа Вернера Файмана с поста австрийского канцлера, который он занимал последние 7,5 лет, стала неожиданностью, но не решением проблем, перед которыми страна поставлена в настоящее время, считают местные политики.
Сообщается, что заявление кацлера Австрии Вернера Файмана сделано после проведения переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и "в согласии" с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кроме помощи в финансировании российских газовых поставок, Украина запросила у Европейской комиссии 2 млрд евро на покрытие текущего кассового разрыва в бюджете. По заявлению Жозе Мануэля Баррозу, Евросоюз на данный момент готов выделить на эти цели не более 1 млрд долларов (760 млн. евро).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".