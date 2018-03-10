Петр Порошенко сообщил, что политический кризис остался позади. Заявление президента прокомментировала эксперт по вопросам государственного управления и реформирования политических учреждений Вера Нанивская.
Эксперт по вопросам государственного управления и реформирования политических учреждений Вера Нанивская отметила, что не стоит рассчитывать на слаженные действия по реформам, поскольку понимания их как не было, так и нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".