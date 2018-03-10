В указе говорится, что Василий Слипак награжден "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".
Накануне утром на Донбассе погиб оперный певец-доброволец из Франции Василий Слипак. В Минске в этот же день договорились о разведении сил в двух районах Донбасса. Также вчера россиянам разрешили отдыхать в Турции.
Как говорится в петиции, автор которой представился как Геннадий Вьюнников, это настоящий Герой Украины, он мог и дальше петь в Париже, но Украина для него это Родина, за которую он положил свою жизнь.
Оперный певец Василий Слипак погиб в зоне проведения АТО. Как сообщает журналист Юрий Бутусов, он выбрал себе псевдоним "Миф" - сокращенно от Мефистофель. Смотрите и слушайте на видео Арию Мефистофеля из оперы "Фауст" в его исполнении.
О гибели Василия Слипака сообщил Дмитрий Кулеба. Сюжет о том, что Слипак покинул французскую оперу и вернулся в Украину, чтобы пойти добровольцем на восток Украины, появился в интернете в июне 2015 года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".