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    Василий Слипак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Василий Слипак
    КГГА предлагают назвать улицу в честь погибшего оперного певца Слипака
    15:53 06.07.2016
    51
    Авторы петиции предлагают переименовать улицу советского писателя Ильи Эренбурга предлагают переименовать в честь погибшего в Донбассе украинского оперного певца Василия Слипака.
    Василий Слипак
    Убит снайпер ополченцев, застреливший оперного певца - боец АТО
    13:37 04.07.2016
    13640Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    В Донбассе был застрелен представитель контрснайперской группы ополченцев, ответственный за смерть оперного певца Василия Слипака, который воевал в рядах "Правого сектора".
    Василий Слипак
    Убийца Слипака рассказал, как застрелил певца
    03:15 02.07.2016
    7915
    Ополченец якобы сам принял решение стрелять в украинских военных на поражение. Кем был украинский доброволец, снайпер узнал из новостей и соцсетей.
    Во Львове простились с погибшим в зоне АТО оперным певцом Василием Слипаком
    Во Львове похоронили погибшего в зоне АТО оперного певца Василия Слипака 
    21:33 01.07.2016
    1748
    Во Львове в пятницу простились с погибшим в зоне проведениям антитеррористической операции оперным певцом с мировым именем Василием Слипаком. Подробнее смотрите в видео.
    Прощание со Слипаком
    Во Львове простились с погибшим в Донбассе оперным певцом 
    14:22 01.07.2016
    452
    Львовяне прощаются в пятницу с оперным певцом Василием Слипаком, который погиб в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе, куда он отправился из Парижа.
    Василий Слипак
    Певец Василий Слипак и трагедия Украины и Донбасса
    11:50 01.07.2016
    3981Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Кому нужна война за Донбасс, если подавляющее большинство украинцев не готовы идти и убивать таких же украинцев, которых сейчас принято называть "сепаратистами"?
    Василий Слипак
    Порошенко наградил певца Василия Слипака орденом "За мужество" I степени
    18:58 30.06.2016
    106
    В указе говорится, что Василий Слипак награжден "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".
    Штурм мэрии в Одессе, активисты жгут шины
    Фотоитоги 30 июня: штурм мэрии в Одессе, прощание со Слипаком, Порошенко в Болгарии 
    18:08 30.06.2016
    377Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    В Одессе у здания мэрии в четверг проходили сразу несколько митингов. Тут митинговали сторонники и противники одесского мэра, а также активисты, выступающие против принятия проекта зонирования Одессы.
    Прощание с Василием Слипаком в Днепропетровске
    В Днепропетровске простились с погибшим в зоне АТО оперным певцом 
    17:38 30.06.2016
    428
    В Днепропетровске в четверг простились с погибшим в зоне проведениям антитеррористической операции оперным певцом с мировым именем Василием Слипаком. Подробнее смотрите в видео.
    Василий Слипак и Владимир Омелян (слева направо)
    Погибший в зоне АТО оперный певец оказался братом главы Мининфраструктуры
    09:36 30.06.2016
    1605Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в своем посте рассказал о детстве Василия Слипака, однако степень родства не уточнил. Василий Слипак погиб под Дебальцево от пули снайпера.
    Василий Слипак
    Хроника 29 июня: гибель оперного певца в АТО, россиянам открыли Турцию
    09:22 30.06.2016
    474
    Накануне утром на Донбассе погиб оперный певец-доброволец из Франции Василий Слипак. В Минске в этот же день договорились о разведении сил в двух районах Донбасса. Также вчера россиянам разрешили отдыхать в Турции.
    Появилось видео выступления Слипака с автоматом на Донбассе. Видео
    Василий Слипак поет в зоне АТО, заряжая автомат 
    08:22 30.06.2016
    2779Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    В соцсетях активно обсуждают видео, на котором Василий Слипак поет украинскую народную песню. При этом он держит в руках автомат, который заряжает пулями. Накануне стало известно о его гибели.
    Василий Слипак на Майдане Незалежности во время прощания с бойцами Правого сектора, погибшими 11 июня 2016 года на шахте Бутовка. Это последняя поездка Слипака в столицу
    Порошенко попросили присвоить убитому в Донбассе певцу звание Героя Украины
    03:44 30.06.2016
    632Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как говорится в петиции, автор которой представился как Геннадий Вьюнников, это настоящий Герой Украины, он мог и дальше петь в Париже, но Украина для него это Родина, за которую он положил свою жизнь.
    Василий Слипак в зоне АТО
    Стали известны подробности гибели оперного певца в Донбассе
    16:01 29.06.2016
    4717Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Василий Слипак последние 19 лет проживал в Париже и сделал там успешную карьеру оперного певца. После начала боевых действий в Донбассе решил вернуться добровольцем в Украину.
    На смерть Василия Слипака: партии на сцене и интервью из зоны АТО. Видео
    На смерть Василия Слипака: арии на парижской сцене и интервью из зоны АТО 
    13:33 29.06.2016
    3456Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Оперный певец Василий Слипак погиб в зоне проведения АТО. Как сообщает журналист Юрий Бутусов, он выбрал себе псевдоним "Миф" - сокращенно от Мефистофель. Смотрите и слушайте на видео Арию Мефистофеля из оперы "Фауст" в его исполнении.
    Василий Слипак на Майдане Незалежности во время прощания с бойцами Правого сектора, погибшими 11 июня 2016 года на шахте Бутовка. Это последняя поездка Слипака в столицу
    Василий Слипак: моменты из жизни парижского певца, погибшего в зоне АТО 
    13:12 29.06.2016
    2225Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Оперный певец Василий Слипак погиб в зоне проведения АТО на востоке Украины, сообщает в среду посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Кадры из жизни Слипака - в подборке РИА Новости Украина.
    Оперный певец Василий Слипак
    В зоне АТО погиб оперный певец из Парижа
    10:28 29.06.2016
    9286Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    О гибели Василия Слипака сообщил Дмитрий Кулеба. Сюжет о том, что Слипак покинул французскую оперу и вернулся в Украину, чтобы пойти добровольцем на восток Украины, появился в интернете в июне 2015 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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