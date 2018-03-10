Украинские силовики проводят передислокацию сил, занятых на востоке страны, введен план территориальной обороны, сообщил в среду на брифинге руководитель спецоперации против сторонников федерализации Василий Крутов.
Оперативный штаб по проведению спецоперации на востоке возглавил лично Турчинов, реализация ее силовой составляющей поручена первому замглавы СБУ Крутову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".