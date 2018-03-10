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    Василий Крутов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Василий Крутов
    Порошенко снял с должности руководителя АТО Крутова
    23:47 07.07.2014
    3868АТО на Юго-Востоке.
    Президент Петр Порошенко снял с должности руководителя спецоперации на юго-востоке Украины, замглавы СБУ Василия Крутова, соответствующий указ опубликован на сайте президента.
    Василий Крутов, руководитель антитеррористического центра СБУ
    Крутов: границу с РФ заблокируют в ближайшие дни
    17:13 12.06.2014
    283Спецоперация на востоке Украины
    Руководитель спецоперации Василий Крутов заявил, что уже в ближайшее время граница с Россией будет заблокирована.
    Василий Крутов, руководитель антитеррористического центра СБУ
    Крутов: в рамках спецоперации на Востоке идет передислокация сил
    16:12 07.05.2014
    12Спецоперация на востоке Украины
    Украинские силовики проводят передислокацию сил, занятых на востоке страны, введен план территориальной обороны, сообщил в среду на брифинге руководитель спецоперации против сторонников федерализации Василий Крутов.
    Василий Крутов
    Вертолет в Краматорске взорвался в результате выстрела, заявил Крутов
    13:09 25.04.2014
    37Спецоперация на востоке Украины
    Руководитель антитеррористического центра службы безопасности Украины Василий Крутов подтвердил, что на аэродроме Краматорска взорвался вертолет, в результате чего пострадал командир экипажа.
    Служба безопасности Украины СБУ
    Действиями силовиков в Краматорске руководит лично замглавы СБУ Крутов
    21:19 15.04.2014
    12Спецоперация на востоке Украины
    Крутов вечером выходил к собравшимся на взлетном поле местным жителям. Он попытался объяснить им, что военные прилетели защитить их от "террористов".
    Служба безопасности Украины СБУ
    СБУ: протестующие на Востоке будут "уничтожены", если не сдадутся
    18:07 15.04.2014
    11Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Замглавы Службы безопасности Украины Василий Крутов заявил во вторник, что участники акций протеста на востоке страны могут быть "уничтожены", если не сдадутся.
    Александр Турчинов
    Источник: штаб по проведению спецоперации возглавил лично Турчинов
    18:04 14.04.2014
    4Спецоперация на востоке Украины
    Оперативный штаб по проведению спецоперации на востоке возглавил лично Турчинов, реализация ее силовой составляющей поручена первому замглавы СБУ Крутову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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