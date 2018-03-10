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    Василий Якобинчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Флаг Польши
    Эксперт рассказал, легко ли украинцам эмигрировать в Польшу
    10:37 30.08.2015
    907
    По словам эксперта, осложнений нет, наоборот, Польша предоставляет украинцам работу. Якобинчук отмечает, что более половины всех разрешений на трудоустройство получают украинцы.
    Беженцы
    Украинцев-беженцев в Европе ждут в роли рабочих рук
    10:15 30.08.2015
    1997
    Польша готовится принять новую волну мигрантов из Украины. По мнению экспертов, страны ЕС нуждаются в рабочей силе на тех позициях, где не хотят трудиться местные жители из-за низких зарплат.
    Польский флаг
    Польша нуждается в украинских рабочих - эксперт
    13:18 28.08.2015
    426
    Количество украинских мигрантов в Польшу будет увеличиваться, считает Василий Якобинчук. Поляки не хотят работать на низкоквалифицированных работах из-за низких зарплат, а украинцев эта оплата труда привлекает.
    Флаг Украины
    Украинцам не стоит бояться ужесточения визового режима с Чехией - эксперт
    07:49 04.08.2015
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    Не только президент Чехии, но и другие лидеры стран ЕС обеспокоены наплывом нелегальных мигрантов, одакно украинцам не стоит ждать ужесточения визового режима с Чехией.
    Флаг Чехии
    Чехии нужны квалифицированные специалисты из Украины - эксперт
    07:35 04.08.2015
    436
    В Украине на сегодняшний день около миллиона внутренних переселенцев, которые они ищут возможность выехать за границу, особенно в Европу. И это проблема для Европейского Союза, с которой он вынужден бороться, отмечают эксперты.
    Семья с юго-востока Украины. Архивное фото
    Миллионы мигрантов внутри Украины мечтают уехать за границу — эксперт
    16:17 03.08.2015
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    Количество мигрантов из Украины увеличивается из-за ситуации на Донбассе. Эксперт по вопросам миграции Василий Якобинчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в настоящее время идет также вторая волна эмиграции.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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