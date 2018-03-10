Количество украинских мигрантов в Польшу будет увеличиваться, считает Василий Якобинчук. Поляки не хотят работать на низкоквалифицированных работах из-за низких зарплат, а украинцев эта оплата труда привлекает.
В Украине на сегодняшний день около миллиона внутренних переселенцев, которые они ищут возможность выехать за границу, особенно в Европу. И это проблема для Европейского Союза, с которой он вынужден бороться, отмечают эксперты.
Количество мигрантов из Украины увеличивается из-за ситуации на Донбассе. Эксперт по вопросам миграции Василий Якобинчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в настоящее время идет также вторая волна эмиграции.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.