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    Василий Губаль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Василий Губаль. Архивное фото
    Бывший глава Закарпатской ОГА назвал заявление Москаля об увольнении пиаром
    13:43 06.05.2016
    177Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    По словам бывшего главы Закарпатской ОГА Василия Губаля, "Геннадий Геннадиевич часто пиарит свои решения непопулярные, поэтому пока говорить о его отставке еще рано.
    Прощальная речь экс-губернатора Закарпатской области. Видео
    Прощальная речь экс-губернатора Закарпатской области 
    22:11 15.07.2015
    4865Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    Президент Украины Петр Порошенко назначил Геннадия Москаля главой Закарпатской областной государственной администрации, об этом заявил глава государства в ходе поездки в Ужгород.
    Василий Губаль. Архивное фото
    Глава Закарпатской области Губаль не знает о его возможном увольнении
    15:26 15.07.2015
    147Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    Как заявил Губаль, это решение президента Петра Порошенко. "На сегодняшний день у меня есть информация только из средств массовой информации. Официальной информации у меня нет", -отметил он.
    Василий Губаль. Архивное фото
    Губернатор Закарпатья: делается все для задержания "людей с оружием"
    09:46 15.07.2015
    113Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Губернатор области Василий Губаль заявил, что ситуация в Мукачево и области контролируема. По его словам, правоохранительные органы ведут прозрачный комплекс мероприятий для задержания лиц, причастных к инциденту 11 июля.
    Василий Губаль. Архивное фото
    Раненные в Мукачево правоохранители были в зоне АТО по 4 раза – глава ОГА
    13:55 13.07.2015
    954Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    По словам Губаля, раненые обеспечены всеми необходимыми медикаментами. Он также сообщил, что прооперированные представители "Правого сектора" находятся в областной больнице им. Новака.
    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Донецкий и закарпатский губернаторы получили выговор
    13:03 07.05.2015
    292Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    За срыв сроков строительства оборонительных рубежей получили выговоры главы Донецкой и Закарпатской областных государственных администраций. Решение было принято 6 мая.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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