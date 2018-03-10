Согласно информации, Постному сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 УК Украины - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".
Ключевой фигурант в газовых схемах экс-народного депутата Александра Онищенко Валерий Постный в четверг прибыл в Апелляционный суд Киева на больничной каталке и заявил о "пытках" со стороны правоохранителей.
Одного из фигурантов "газового дела" Валерия Постного привезли в зал суда на скорой помощи. В помещение суда Постного занесли на каталке, поскольку он пожаловался на плохое самочувствие и невозможность самостоятельно передвигаться.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".