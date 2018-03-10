наверх
10.03.201811:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Валерий Постный

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Валерий Постный в суде Львова
    Суд отменил арест фигуранта "газового дела Онищенко" Постного
    17:45 19.07.2017
    88Онищенко: новая партия компромата
    Согласно информации, которую сообщила пресс-служба НАБУ, решение апелляционной инстанции относительно отмены ареста является окончательным и обжалованию не подлежит.
    Валерий Постный в суде Львова
    Фигуранта "газового дела Онищенко" Постного арестовали по новому делу
    23:15 03.07.2017
    164
    По данным СМИ, Валерий Постный арестован по делу о растрате газового конденсата путем продажи его по заниженной цене в интересах "своих" фирм.
    Задержание Валерий Постного
    Фигуранту "газового дела Онищенко" объявили новое подозрение - НАБУ
    17:38 17.06.2017
    149Онищенко: новая партия компромата
    Согласно информации, Постному сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 УК Украины - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".
    Задержание Валерий Постного
    Фигуранта "газового дела Онищенко" задержали сразу же после освобождения
    01:40 16.06.2017
    193Онищенко: новая партия компромата
    В полночь 16 июня истек срок содержания Валерий Постного под стражей, однако когда он покидал помещение Киевского СИЗО, его сразу же задержал спецназ НАБУ.
    Постный о пытках током и медиках в перстнях и цепях. Видео
    Постный о пытках током и медиках "в перстнях и цепях" 
    16:31 02.08.2016
    1153Онищенко: новая партия компромата
    Один из фигурантов "газового дела" Валерий Постный заявил, что его пытали током и вливали неизвестные растворы. Его заявление прозвучало во вторник перед началом судебного заседания.
    Постный о пытках: меня заставляли дать показания на Онищенко. Видео
    Постный о "пытках": меня заставляли дать показания на Онищенко 
    02:16 29.07.2016
    740Онищенко: новая партия компромата
    Ключевой фигурант в газовых схемах экс-народного депутата Александра Онищенко Валерий Постный в четверг прибыл в Апелляционный суд Киева на больничной каталке и заявил о "пытках" со стороны правоохранителей.
    Главный подозреваемый в газовом деле Онищенко Валерий Постный на больничной каталке в зале суда
    "Дело Онищенко": ключевой фигурант прибыл в суд на каталке 
    00:58 29.07.2016
    399Онищенко: новая партия компромата
    Апелляционный суд Киева перенес на 1 августа рассмотрение жалобы на залог в размере 1,5 млн грн для одного из фигурантов "газового дела" Валерия Постного. Сам он прибыл в суд на больничной каталке.
    Постного на каталке доставили на заседание суд
    Фигуранта "дела Онищенко" едва не уронили с каталки, когда доставляли в суд 
    19:52 28.07.2016
    203Онищенко: новая партия компромата
    Одного из фигурантов "газового дела" Валерия Постного привезли в зал суда на скорой помощи. В помещение суда Постного занесли на каталке, поскольку он пожаловался на плохое самочувствие и невозможность самостоятельно передвигаться.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны