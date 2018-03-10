Язык вражды стал настолько обычным явлением в центральных и многих региональных медиа, что на это даже никто не подаёт жалоб, комиссии по журналистской этике нечего рассматривать, сообщил член комиссии Валерий Иванов.
В ходе конференции "Участие СМИ в примирении: уроки для Украины" президент Академии украинской прессы Валерий Иванов уточнил, что если оставаться в профессии, то нужно заниматься не пропагандой, а профессиональной журналистикой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".