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    Валерий Голубев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Трубопровод
    Когда и как возобновится газовый диалог Киева с Москвой?
    08:17 17.05.2016
    2916Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Казалось, с наступлением летнего сезона извечный вопрос газовых отношений между Москвой и Киевом должен если не полностью потерять актуальность, то, по крайне мере, уйти на второй план. Но развитие ситуации опровергает это предположение.
    Газокомпрессорная станция
    "Газпром" озвучил контрактную цену на газ для Украины в I квартале 2016 года
    12:40 08.12.2015
    4175Газ из России: "зимний пакет".
    Заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев заявил, что, исходя из той формулы контракта, которая существует, цена в первом квартале для Украины будет порядка 230 долларов".
    Рабочий на газораспределительной станции
    "Газпром" не намерен перекрыть транзит газа через Украину после 2019 г
    12:11 08.12.2015
    1274Газ из России: "зимний пакет".
    По словам зампреда правления российской компании, в случае перекрытия транзита топлива газотранспортная система Украины окажется нетрудоспособной.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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