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    Валерий Газзаев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Валерий Газзаев
    Газзаев: зимой на турнире в Израиле сыграют четыре клуба Украины и РФ
    09:59 06.11.2013
    15
    "Зимой 2014 года в Израиле пройдет турнир с участием четырех клубов России и Украины", - сказал директор оргкомитета Объединенной футбольной лиги (ОФЛ) Валерий Газзаев.
    Валерий Газзаев
    Газзаев: Объединенный чемпионат стартует не раньше 2015 года
    08:08 10.07.2013
    9
    Первый розыгрыш Объединенного чемпионата РФ и Украины по футболу, скорее всего, можно будет провести не раньше 2015 года, поскольку уставные документы по турниру будут готовы не раньше этого срока, заявил Газзаев.
    Валерий Газзаев
    Объединенный чемпионат предусматривает объединение лиг РФ и Украины
    18:41 29.01.2013
    15
    "На данном этапе мы приняли решение пригласить к участию только клубы России и Украины", - заявил по телефону Газзаев.
    Футбол
    Объединенный чемпионат сначала будет состоять из 2 лиг по 18 клубов
    18:34 29.01.2013
    7
    "По итогам сезона-2013/14 планируется сформировать пул из восемнадцати команд высшей и восемнадцати команд первой лиги. Надеемся, что все клубы изъявят желание присутствовать на следующей встрече и обсуждать эту тему", - заявил Газзаев.
    Валерий Газзаев
    Чемпионат СНГ по футболу поможет клубам больше зарабатывать - Газзаев
    07:22 14.01.2013
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    В конце прошлого года было официально объявлено о создании Автономной некоммерческой организации "Оргкомитет Объединенного чемпионата по футболу", который возглавил Валерий Газзаев, президент и главный тренер владикавказской "Алании".
    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев сменил сына на посту главного тренера ФК "Алания"
    13:44 14.11.2012
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    Газзаев-старший, занимающий также должность президента клуба, будет совмещать два поста, а Владимир Газзаев перейдет на работу в спортивно-селекционный отдел.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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