Первый розыгрыш Объединенного чемпионата РФ и Украины по футболу, скорее всего, можно будет провести не раньше 2015 года, поскольку уставные документы по турниру будут готовы не раньше этого срока, заявил Газзаев.
"По итогам сезона-2013/14 планируется сформировать пул из восемнадцати команд высшей и восемнадцати команд первой лиги. Надеемся, что все клубы изъявят желание присутствовать на следующей встрече и обсуждать эту тему", - заявил Газзаев.
В конце прошлого года было официально объявлено о создании Автономной некоммерческой организации "Оргкомитет Объединенного чемпионата по футболу", который возглавил Валерий Газзаев, президент и главный тренер владикавказской "Алании".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.