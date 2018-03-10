наверх
10.03.201814:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Валерий Гаркалин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Актер Валерий Гаркалин на премьере фильма Неуловимые в Москве.
    Состояние актера Гаркалина остается тяжелым, но он переведен из реанимации
    09:31 02.03.2018
    330
    В московском НИИ имени Склифосовского сообщают, что у Гаркалина температура 37,3 градусов, состояние по прежнему тяжелое. Известный актер болен воспалением легких.
    Актер Валерий Гаркалин
    Дочь актера Гаркалина рассказала о состоянии актера
    19:08 27.02.2018
    454
    Дочь народного артиста России Валерия Гаркалина рассказала, что он был госпитализирован с диагнозом воспаление легких, но чувствует себя лучше.
    Драка актера Гаркалина с соседом в центре Москвы. Видео
    Драка актера Гаркалина с соседом попала в Интернет 
    15:27 27.04.2015
    595
    По данным источника в правоохранительных органах, неизвестный мужчина напал на Гаркалина и нанес ему телесные повреждения.
    Валерий Гаркалин
    Неизвестный ударил актера Гаркалина по лицу, отобрал телефон и сбежал
    14:31 27.04.2015
    306
    Актер Гаркалин широко известен по роли в фарсовой комедии "Ширли-мырли", также снимался в фильмах "Катала", "Ландыш серебристый", многочисленных сериалах. Народный артист России, профессор РАТИ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Актер Валерий Гаркалин
    Дочь актера Гаркалина рассказала о состоянии актера
    19:08 27.02.2018
    454
    Дочь народного артиста России Валерия Гаркалина рассказала, что он был госпитализирован с диагнозом воспаление легких, но чувствует себя лучше.
    Актер Валерий Гаркалин на премьере фильма Неуловимые в Москве.
    Состояние актера Гаркалина остается тяжелым, но он переведен из реанимации
    09:31 02.03.2018
    330
    В московском НИИ имени Склифосовского сообщают, что у Гаркалина температура 37,3 градусов, состояние по прежнему тяжелое. Известный актер болен воспалением легких.
    Все теги