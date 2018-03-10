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    Валерий Боровик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Валерий Боровик
    Боровик о том, когда в Киеве снова поднимут тарифы
    10:26 12.11.2016
    2231Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Эксперт в сфере энергетики Валерий Боровик и экс-министр Иван Плачков в эфире "ГС" пояснили, почему власти Киева решили отказаться от продления концессионного соглашения с "Киевэнерго".
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Украине не обойтись без российского газа - Боровик
    19:10 28.01.2016
    1034Газ из России: "зимний пакет".
    Глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик заявил, что раньше Украина получала по реверсу из Европы небольшие объемы газа, потому что не были решены многие технологические и юридические вопросы.
    Гривна на фоне газовой конфорки. Архивное фото
    Эксперт допускает удешевление газа
    18:13 20.09.2015
    511Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    По словам председателя правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерия Боровика, с удешевлением цены на нефть происходит и удешевление газа по формуле, которая закреплена в газпромовском контракте.
    Транзит газа
    Эксперт: для снижения тарифов на газ есть основания
    20:15 18.09.2015
    536Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    При формировании тарифов на газ "Нафтагаз Украины" заложил в свои расчеты неспецифические показатели, которых можно было бы избежать хотя бы на время стабилизации ситуации в Украине, считает Валерий Боровик.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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