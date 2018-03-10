Глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик заявил, что раньше Украина получала по реверсу из Европы небольшие объемы газа, потому что не были решены многие технологические и юридические вопросы.
При формировании тарифов на газ "Нафтагаз Украины" заложил в свои расчеты неспецифические показатели, которых можно было бы избежать хотя бы на время стабилизации ситуации в Украине, считает Валерий Боровик.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".