Тотальная украинизация дошла и до произведений мировых классиков, которые ставит весь мир. В Хмельницком отменили "Анну Каренину" Льва Толстого, а в Днепре - "Лесную песню" по пьесе Леси Украинки. Под запрет попали также театр "Черный квадрат" и концерт Шендеровича.
По данным местного интернет-издания, в Днепровский академический театр драмы и комедии ворвалась "группа очень воинственно настроенных активистов" и вынудила снять из репертуара спектакль "Лесная песня".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".