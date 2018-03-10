По словам главы Измаильской районной государственной администрации Валентины Стойковой, выгонять цыган из домов – это не по закону, то, что "решили на сходке, – это решение сходки, но не решение закона".
Село, в котором живут болгары, русские, украинцы, молдаване, белорусы и ромы, никогда не было спокойным, говорят местные жители, но после убийства 9-летней девочки представителем ромов конфликт перешел в "горячую" фазу.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".