Не зря украинские чиновники и политики боялись закона о е-декларациях – это же готовый список для криминальных элементов. Говорят, что уже началось… активизировались отечественные Робины Гуды! Как отреагировали на такую новость украинцы в соцсетях?
В заявлении главы Совета судей Украины Валентины Симоненко говорится, что методы и действия сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины и Национальной полиции привели к попытке суицида подозреваемого.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".