Посол Белоруссии в Киеве Валентин Величко также процитировал слова Александр Лукашенко о том, что "Белоруссия никогда не позволит и другим странам с ее территории вводить войска на территорию вашей страны".
"В последние годы мы наблюдаем активизацию взаимного интереса в данном направлении (инвестиционном сотрудничестве - ред.)", - заявил посол в интервью журналу "Банкиръ", текст которого публикует в субботу сайт МИД Белоруссии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".