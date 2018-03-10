Адвокат осужденного в Киеве россиянина Александра Александрова предложил подождать "пару-тройку часов", в течение которых, по его мнению, появятся "интересные новости" относительно судьбы его подзащитного.
В эфире 106 FM адвокат гражданина РФ Александра Александрова Валентин Рыбин заявил, что сделает все возможное, чтобы провести обмен своего подзащитного, а также Евгения Ерофеева на украинку Надежду Савченко.
Адвокаты осужденных в Украине россиян не получали конкретных предложений относительно обмена подзащитных на украинского нардепа Надежду Савченко. Защитник Александрова Валентин Рыбин сообщил, что "рассчитывать на обмен пока рано".
Суд приговорил Евгения Ерофеева и Александра Александрова к 14 годам лишения свободы. Как отразится приговор граждан РФ на судьбе украинской летчицы Надежды Савченко, прокомментировали политический эксперт Михаил Павлив и адвокат Валентин Рыбин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".