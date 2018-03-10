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    Валентин Рыбин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Александр Александров. Архивное фото
    Порошенко получил ходатайство о помиловании Александрова - адвокат
    10:58 25.05.2016
    283Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Адвокат осужденного в Украине на 14 лет лишения свободы россиянина Александра Александрова сообщил, что ходатайство о помиловании его подзащитного подано Петру Порошенко.
    Александр Александров. Архивное фото
    Адвокат: в ближайшие часы будут новости по судьбе россиянина Александрова
    10:12 25.05.2016
    228Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Адвокат осужденного в Киеве россиянина Александра Александрова предложил подождать "пару-тройку часов", в течение которых, по его мнению, появятся "интересные новости" относительно судьбы его подзащитного.
    Александр Александров. Архивное фото
    Адвокат Александрова допускает подачу ходатайства о помиловании
    18:35 24.05.2016
    22Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Ранее адвокат Оксана Соколовская, представляющая интересы второго россиянина, Евгения Ерофеева, сообщила, что ни осужденные, ни их защита не будут ходатайствовать о помиловании.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Юристы занимаются оформлением процедуры передачи Савченко - адвокат
    11:17 23.05.2016
    162Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Адвокат россиянина Александра Александрова уточнил, что юристы занимаются оформлением процедуры передачи Александрова и Ерофеева в Россию, а Надежды Савченко - в Украину.
    Заседание суда по делу россиян Ерофеева и Александрова в Киеве
    Защита россиян Ерофеева и Александрова вновь задумалась о подаче апелляции
    13:28 10.05.2016
    734Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы Александрова, заявил, что не исключает подачи апелляции на приговор 15-17 мая. Эти же сроки назвала адвокат второго россиянина Оксана Соколовская.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Решать будут политики. Разговор с адвокатом об обмене Надежды Савченко
    18:39 19.04.2016
    228Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    В эфире 106 FM адвокат гражданина РФ Александра Александрова Валентин Рыбин заявил, что сделает все возможное, чтобы провести обмен своего подзащитного, а также Евгения Ерофеева на украинку Надежду Савченко.
    Александр Александров
    Рассчитывать на обмен россиян на Савченко пока рано – адвокат Александрова
    15:59 19.04.2016
    123Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Адвокаты осужденных в Украине россиян не получали конкретных предложений относительно обмена подзащитных на украинского нардепа Надежду Савченко. Защитник Александрова Валентин Рыбин сообщил, что "рассчитывать на обмен пока рано".
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Обменяют ли Надежду Савченко на россиян. Прогноз экспертов
    09:44 19.04.2016
    964Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Суд приговорил Евгения Ерофеева и Александра Александрова к 14 годам лишения свободы. Как отразится приговор граждан РФ на судьбе украинской летчицы Надежды Савченко, прокомментировали политический эксперт Михаил Павлив и адвокат Валентин Рыбин.
    Юрий Грабовский
    Убийство Грабовского связано с аспектами его личной жизни - адвокат
    14:18 25.03.2016
    707Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Валентин Рыбин, адвокат подзащитного Юрия Грабовского Александра Александрова, не уточнил, кто именно из близких адвоката мог быть причастен к его жестокому убийству.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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