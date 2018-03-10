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    Валентиин Гладких

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Валентин Гладких
    Гладких: провал голосования за бюджет-2017 не стал бы катастрофой для страны
    21:02 21.12.2016
    234Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован
    Политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких в эфире "ГС" спрогнозировал, какими последствиями обернулось бы для Украины непринятие госбюджета на 2017 год.
    Валентин Гладких
    Гладких: речь Порошенко - красивые тезисы перед насквозь продажной Радой
    23:04 06.09.2016
    1207Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких в эфире ГС раскритиковал народных избранников за то, что они, по его мнению, избираются в парламент с одной целью - улучшение своего собственного благосостояния.
    В 7 округах проходит голосование на промежуточных выборах депутатов Рады
    Низкая явка говорит о делигитимизации выборов – Гладких
    15:14 18.07.2016
    508Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    Политэксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких считает, что низкая явка свидетельствует о своеобразной делигимитизации выборов, потому что люди уже не верят, что их голос чего-то стоит, а кандидаты смогут отстаивать их интересы в ВР.
    Александр Онищенко
    Побег Онищенко, янтарная мафия, кризис в ЕС. Мнение эксперта
    10:44 06.07.2016
    328Онищенко: новая партия компромата
    ВР лишила неприкосновенности нардепа Онищенко, в Ровенской области продолжается борьба с янтарной мафией, в Венгрии осенью состоится референдум. События комментирует политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких.
    Виктор Шокин. Архивное фото
    Никакой разницы. Место Шокина займет другой человек Порошенко – политолог
    15:03 17.02.2016
    675Праздничное заявление Луценко
    Петр Порошенко собирается назначить на должность главы Генеральной прокуратуры "еще одного Шокина", заявил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Валентин Гладких.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    В Украине идет процесс концентрации власти в руках президента - политолог
    11:12 17.02.2016
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    По словам эксперта аналитической группы "Левиафан" Валентина Гладких, успешно развиваются только те системы, в которых есть механизмы сдерживания и противовесов, тогда как в Украине политическая конкуренция безвозвратно исчезает.
    Конституция Украины
    Своя игра. Депутаты все-таки отсрочили принятие изменений по Конституции
    18:54 24.01.2016
    1274Судебная и конституционная реформы в Украине
    Петр Порошенко считает внесение правок в Конституцию главным проектом 2016 года. Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Валентин Гладких сообщил, что народные избранники сумели оттянуть ожидаемые сроки принятия изменений в Основной закон.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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