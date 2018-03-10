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Политэксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких считает, что низкая явка свидетельствует о своеобразной делигимитизации выборов, потому что люди уже не верят, что их голос чего-то стоит, а кандидаты смогут отстаивать их интересы в ВР.