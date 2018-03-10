Политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких в эфире ГС раскритиковал народных избранников за то, что они, по его мнению, избираются в парламент с одной целью - улучшение своего собственного благосостояния.
Политэксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких считает, что низкая явка свидетельствует о своеобразной делигимитизации выборов, потому что люди уже не верят, что их голос чего-то стоит, а кандидаты смогут отстаивать их интересы в ВР.
ВР лишила неприкосновенности нардепа Онищенко, в Ровенской области продолжается борьба с янтарной мафией, в Венгрии осенью состоится референдум. События комментирует политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких.
По словам эксперта аналитической группы "Левиафан" Валентина Гладких, успешно развиваются только те системы, в которых есть механизмы сдерживания и противовесов, тогда как в Украине политическая конкуренция безвозвратно исчезает.
Петр Порошенко считает внесение правок в Конституцию главным проектом 2016 года. Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Валентин Гладких сообщил, что народные избранники сумели оттянуть ожидаемые сроки принятия изменений в Основной закон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".