Исполнительный директор Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Вадим Пивоваров рассказал, что переаттестация в правоохранительных органах идет с опозданием.
По мнению Вадима Пивоварова, в правоохранительной системе нужно максимальное число новых людей, "не отравленных системой". Он считает, что старым кадрам будет тяжело прижиться в системе, где нужно действительно работать и раскрывать преступления.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".