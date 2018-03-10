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    Вадим Пивоваров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Полиция Украины. Архивное фото
    Пивоваров: переаттестация милиции в полицию идет вразрез закону
    09:37 09.12.2015
    776Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Исполнительный директор Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Вадим Пивоваров рассказал, что переаттестация в правоохранительных органах идет с опозданием.
    На тренировке патрульной полиции в Одессе
    Эксперт: милиционеры не приживутся в новой полиции
    09:33 25.08.2015
    350Патрульная полиция в Украине.
    По мнению Вадима Пивоварова, в правоохранительной системе нужно максимальное число новых людей, "не отравленных системой". Он считает, что старым кадрам будет тяжело прижиться в системе, где нужно действительно работать и раскрывать преступления.
    Последствия обстрела Горловки в Донецкой области
    Права граждан это мелочь и пустяк, пока в стране проходит АТО
    09:36 29.05.2015
    1149Донбасс. Замороженный конфликт
    Властьимущие под предлогом войны пытаются "закрутить гайки" и ограничить права человека в Украине. Но тогда сама эта война теряет всякий смысл, считают украинские правозащитники.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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