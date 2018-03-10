К проверке боевой готовности привлечены соединения и воинские части, дислоцируемые в Чечне, Дагестане, Южной Осетии и Краснодарском крае. К практическим действиям привлечены около 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники.
Врио начальника пресс-службы российского Восточного военного округа Вадим Астафьев заявил, что на полигоне в Бурятии расчёты зенитно-ракетных систем С-300В, С-300ПМ, С-300ПС и С-400 проведут боевые стрельбы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".