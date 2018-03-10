Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в случае военного конфликта Германия вместе с НАТО будет "защищать Польшу", и в ФРГ помнят, как это было, когда несколько десятилетий назад страна была разделена железным занавесом.
Министры Картер и фон дер Лейен подчеркнули важность единства НАТО против Российской агрессии и обсудили пути совместной работы по поддержке мер НАТО по предоставлению гарантий союзникам, сообщает Пентагон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".