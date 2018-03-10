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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в случае военного конфликта Германия вместе с НАТО будет "защищать Польшу", и в ФРГ помнят, как это было, когда несколько десятилетий назад страна была разделена железным занавесом.