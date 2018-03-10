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    Урсула фон дер Лейен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Германия "видит угрозу" в отношениях России и Украины - Минобороны
    09:30 24.04.2015
    300Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в случае военного конфликта Германия вместе с НАТО будет "защищать Польшу", и в ФРГ помнят, как это было, когда несколько десятилетий назад страна была разделена железным занавесом.
    Пентагон. Архивное фото
    Главы Минобороны США и Германии обсудили "противостояние агрессии РФ"
    00:40 21.04.2015
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    Министры Картер и фон дер Лейен подчеркнули важность единства НАТО против Российской агрессии и обсудили пути совместной работы по поддержке мер НАТО по предоставлению гарантий союзникам, сообщает Пентагон.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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