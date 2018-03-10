МИД Эстонии направил в Фонд ООН по борьбе с вирусом Эбола 40 тысяч евро. Кроме того, Эстония поддержала деятельность Всемирной организации здравоохранения по предотвращению эпидемии суммой в 60 тысяч евро.
Петр Порошенко, который в субботу принес присягу на верность народу и стал пятым президентом независимой Украины, сможет сплотить общество и сблизить страну с Евросоюзом, считает глава МИД Эстонии Урмас Паэт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".