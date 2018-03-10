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    Пол Уокер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Пол Уокер. Архивное фото
    Дочь актера Пола Уокера отсудила $10 млн за смерть отца
    22:35 09.04.2016
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    Ранее отец и дочь актера подавали в суд на Porsche по делу о смерти Пола, однако расследование показало, что в автомобиле этой фирмы не было каких-либо технических неполадок.
    Пол Уокер. Архивное фото
    Жена погибшего друга Пола Уокера подает в суд на Porsche
    09:41 13.05.2014
    85
    Жена Роджера Родаса, погибшего вместе с американским актером Полом Уокером в прошлом году в результате аварии, подала в суд на автопроизводителя Porsche.
    Доллары США
    Дочь погибшей звезды "Форсажа" Пола Уокера унаследует 25 млн долл
    10:18 05.02.2014
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    Американский актер Пол Уокер, скончавшийся в автокатастрофе в ноябре прошлого года, оставил все свое состояние размером в 25 миллионов долларов несовершеннолетней дочери.
    Премьера фильма режиссера Джастина Лина Форсаж-5 в Москве
    Звезда фильма "Форсаж" актер Пол Уокер погиб в автокатастрофе
    11:59 01.12.2013
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    Американский актер Пол Уокер, известный по серии фильмов франшизы "Форсаж", погиб в автокатастрофе в Калифорнии.
    Футболист "Тоттенхэма" Уокер извинился за употребление веселящего газа
    10:02 09.09.2013
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    Защитник сборной Англии по футболу и лондонского "Тоттенхэма" Крис Уокер принес извинения за то, что употреблял веселящий газ, представляющий опасность для здоровья.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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