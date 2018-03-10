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    Ульяна Гаврилюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Столкновения в здании Львовского горсовета
    На пикете под Львовской ратушей собрались полтысячи человек - спецкор
    12:43 09.06.2016
    445Невыносимый мусор Львова
    Специальный корреспондент Ульяна Гаврилюк сообщила, что под Львовской Ратушей в ходе столкновений правоохранителей с активистами неизвестный человек из толпы применил слезоточивый газ.
    Дрова
    Щепки летят. У нас ценные деревья валят под видом санитарных работ - эколог
    17:01 23.02.2016
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    Ситуация с вырубкой лесов в Украине становится все более угрожающей. Заместитель председателя Национального экологического центра Украины Алексей Василюк рассказал, как можно остановить массовое уничтожение ценных деревьев.
    Фуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе
    Спецкор: таможенники не мешали активистам останавливать фуры РФ
    14:01 18.02.2016
    694Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Уже неделю проходит акция по блокированию движения грузовиков с российскими номерами по территории Украины. При этом во Львовской области были случаи, когда полиция запрещала активистам останавливать российские фуры.
    Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
    Во Львове от гриппа умер пятый человек – спецкор
    13:03 02.02.2016
    337Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Ульяна Гаврилюк сообщила, что 44-летний житель Львова обратился за помощью к медикам в очень тяжелом состоянии.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Спецкор рассказала о нюансах самоубийства сотрудника прокуратуры
    15:23 21.12.2015
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    По словам спецкора радиостанции Голос Столицы Ульяны Гаврилюк, люди, знавшие сотрудника прокуратуры, совершившего суицид, шокированы, в первую очередь они обвиняют ГПУ и Шокина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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