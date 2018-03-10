Ситуация с вырубкой лесов в Украине становится все более угрожающей. Заместитель председателя Национального экологического центра Украины Алексей Василюк рассказал, как можно остановить массовое уничтожение ценных деревьев.
Уже неделю проходит акция по блокированию движения грузовиков с российскими номерами по территории Украины. При этом во Львовской области были случаи, когда полиция запрещала активистам останавливать российские фуры.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".