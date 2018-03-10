В фокусе внимания мировых СМИ – подробности нападений в Кельне и реакция на них, утверждение в должности нового главы Каталонии – борца за независимость от Испании, а также обстрел больницы организации "Врачи без границ" в Йемене.
В этом году знаменитый универмаг встречает свою 150-ю зиму. Юбилей решили отметить широко и пригласили к участию сразу несколько популярных мировых марок - Lancome, Evian, Longines, Christian Louboutin, Sonia Rykiel и Burberry.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".