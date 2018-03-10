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    Кейт Уинслет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Леонардо Ди Каприо на премии Оскар-2016
    Кэмерон рассказал, зачем убил героя Ди Каприо в "Титанике"
    13:00 27.11.2017
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    Знаменитый режиссер лично тестировал в воде дверь, на которой должна была спастись героиня Кейт Уинслет, однако судьбу героев решил сценарий.
    Леонардо Ди Каприо
    Во Франции продается ужин с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет
    15:47 26.07.2017
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    На церемонии выступит обладатель премии "Грэмми" Ленни Кравиц, аукцион будет вести Симон Де Пюри. Среди предложенных лотов также имеются произведения искусства.
    Мужчина идет на месте развалин в районе аэропорта Саны в Йемене
    Обзор ИноСМИ: Меркель и мигранты, обстрел больницы "Врачей без границ"
    12:03 11.01.2016
    312
    В фокусе внимания мировых СМИ – подробности нападений в Кельне и реакция на них, утверждение в должности нового главы Каталонии – борца за независимость от Испании, а также обстрел больницы организации "Врачи без границ" в Йемене.
    Кейт Уинслет завоевала Золотой глобус за роль второго плана в фильме Стив Джобс
    Кейт Уинслет завоевала "Золотой глобус" за роль второго плана
    03:42 11.01.2016
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    Поблагодарив организаторов премии за награду, Уинслет призналась, что не рассчитывала на нее и не верит, что все-таки получила. Для Уинслет это четвертый "Золотой глобус" в карьере.
    Актриса Кейт Уинслет
    Кейт Уинслет презентовала рождественские витрины в магазине Парижа
    22:47 06.11.2015
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    В этом году знаменитый универмаг встречает свою 150-ю зиму. Юбилей решили отметить широко и пригласили к участию сразу несколько популярных мировых марок - Lancome, Evian, Longines, Christian Louboutin, Sonia Rykiel и Burberry.
    Актриса Кейт Уинслет
    Кейт Уинслет получила именную звезду на "Аллее славы" Голливуда
    12:24 18.03.2014
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    Звезда "Титаника" британская актриса Кейт Уинслет открыла звезду со своим именем на "Аллее славы" в Голливуде, сообщает во вторник информационное издание Eonline.
    Актриса Кейт Уинслет
    Кейт Уинслет и Нед Рокнролл дали сыну имя "Медведь" - СМИ
    11:33 23.12.2013
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    Звезда "Титаника", британская актриса Кейт Уинслет и ее супруг Нед Рокнролл решили назвать сына, родившегося 7 декабря, Беар (англ. Bear - "медведь").
    Актриса Кейт Уинслет
    Актриса Кейт Уинслет отпразднует свою свадьбу в космосе
    10:05 29.12.2012
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    Продолжать праздновать свадьбу молодожены будут в состоянии невесомости в космолете с видом на земной шар. Рокнролл и Уинслет, ориентировочно, проведут два часа на высоте 60 миль над Землей.
    Актриса Кейт Уинслет
    Кейт Уинслет вышла замуж за племянника миллиардера
    11:13 27.12.2012
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    Очередную свадьбу актриса, у которой уже есть дочь и сын от браков с режиссерами Джимом Триплтоном и Сэмом Мендесом, справила втайне от СМИ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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