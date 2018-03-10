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    Тутанхамон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Немецкий реставратор Кристиан Экмана рассматривает бороду золотой маски знаменитого египетского фараона Тутанхамона перед началом реставрационных работ
    Гробницу фараона Тутанхамона раскопают в поисках захоронения Нефертити
    10:29 02.02.2018
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    Раскопки должны дать окончательное заключение о возможном нахождении в стенах гробницы фараона Тутанхамона скрытых за фресками помещений, которые могут являться замаскированным захоронением царицы Нефертити.
    Посмертная маска Тутанхамона
    Гробницу кормилицы Тутанхамона под Каиром открыли для туристов
    15:39 21.12.2015
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    По мнению французских ученых, захоронение, обнаруженное в 1996 году, может принадлежать вовсе не кормилице известного древнего царя, а его сестре по имени Меритатон.
    Реставрация золотой погребальной маски фараона Тутанхамона
    Маску фараона Тутанхамона склеили "правильным клеем"
    04:36 17.12.2015
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    Реставрация знаменитой золотой погребальной маски фараона Древнего Египта Тутанхамона началась в начале октября. Над восстановлением реликвии работала совместная египетско-германская группа специалистов.
    Посмертная маска Тутанхамона
    Реставрация погребальной маски фараона Тутанхамона начинается в Египте
    13:59 10.10.2015
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    Маску, которая была обнаружена в 1922 году в неразграбленной гробнице древнеегипетского фараона, удалят из стеклянной витрины каирского музея и перенесут в другое специально оборудованное помещение.
    Маска Тутанхамона
    Власти перевозят сокровища Тутанхамона в Большой египетский музей
    08:55 06.08.2013
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    В частности, уже перевезены инкрустированные золотом трости и посохи Тутанхамона, которые фараон использовал в повседневной жизни, во время религиозных торжеств и различных церемоний.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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