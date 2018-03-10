Раскопки должны дать окончательное заключение о возможном нахождении в стенах гробницы фараона Тутанхамона скрытых за фресками помещений, которые могут являться замаскированным захоронением царицы Нефертити.
Реставрация знаменитой золотой погребальной маски фараона Древнего Египта Тутанхамона началась в начале октября. Над восстановлением реликвии работала совместная египетско-германская группа специалистов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".