Как заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, Киев также настаивал на предоставлении допуска к тюрьмам в Донбассе омбудсмену Валерии Лутковской.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".