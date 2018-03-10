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    Тони Фриш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ирина Геращенко
    Геращенко: представитель ОБСЕ посетит пленных в тюрьмах Донбасса
    15:23 31.07.2017
    117Донбасс: новое перемирие
    Как заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, Киев также настаивал на предоставлении допуска к тюрьмам в Донбассе омбудсмену Валерии Лутковской.
    Леонид Кучма
    Кучма обсудил с ОБСЕ гуманитарной подгруппы по Донбассу обмен пленными
    17:52 18.11.2015
    125Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Леонид Кучма и Тони Фриш обсудили активизацию обмена заложниками в формате "всех на всех", допуск специалистов международной организации "Врачи без границ" к заключенным.
    Представители ОБСЕ в Широкино
    Делегация ОБСЕ попала под минометный обстрел - источник
    16:33 26.07.2015
    720Демилитаризация Донбасса
    Тони Фриш прибыл с двухдневным визитом в самопровозглашенную ЛНР, чтобы "своими глазами" оценить реальную гуманитарную обстановку и осмотреть разрушения системы водоснабжения Луганска.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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