Как заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, Сербия выполнила условия, которые не ставились перед многими другими странами, и заслуживает того, чтобы вступление в ЕС произошло как можно скорее.
Президент отметил, что сербская сторона хочет знать, будет ли строиться "Южный поток", и проанализировать межгосударственное энергосоглашение с РФ, оговаривающее строительство сербского участка газопровода
Об этом он заявил в субботу на первом митинге после возвращения из Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, где он провел по обвинению в военных преступлениях, но без вынесения приговора около 12 лет.
Президент Сербии Томислав Николич заявил в ООН в контексте выступления по украинской проблематике, что некоторые страны-члены этой организации отказали его стране в праве на территориальную целостность, поддержав независимость Косово.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".