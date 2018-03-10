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    Томислав Николич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Президент Сербии Томислав Николич
    Президент Сербии грозит послать армию в Косово
    19:34 15.01.2017
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    Как заявил президент Томислав Николич, Сербия не стремится к конфликту и не хочет ни на кого нападать, но как государство по конституции обязана защищать своих граждан.
    Президент Сербии Томислав Николич
    Победа над ИГ зависит от России - президент Сербии
    15:29 03.12.2015
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    Говоря о связанным с происходящим в Сирии инцидентом с уничтожением российского военного самолета Су-24 Турцией и его политических последствиях, президент Сербии ясно озвучил свою точку зрения.
    Президент Сербии Томислав Николич
    Сербия доказала свою готовность ко вступлению в ЕС - президент
    05:21 23.04.2015
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    Как заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, Сербия выполнила условия, которые не ставились перед многими другими странами, и заслуживает того, чтобы вступление в ЕС произошло как можно скорее.
    Президент Сербии Томислав Николич
    Президент Сербии знает, как подтолкнуть ЕС и Россию к компромиссу
    16:23 22.01.2015
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    Томислав Николич, президент Сербии, страны, председательствующей в ОБСЕ, заявил, что знает рецепт преодоления российско-украинского кризиса.
    Газопровод Южный поток. Архивное фото
    Президент Сербии хочет напрямую с Путиным обсудить "Южный поток"
    01:13 07.12.2014
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    Президент отметил, что сербская сторона хочет знать, будет ли строиться "Южный поток", и проанализировать межгосударственное энергосоглашение с РФ, оговаривающее строительство сербского участка газопровода
    Президент Сербии Томислав Николич
    Сербия хочет разъяснений от Европы и России по поводу "Южного потока"
    05:25 03.12.2014
    3234Новые санкции в отношении России.
    В интересах Сербии выяснить, "чего можно ожидать, что потеряли, что, возможно, получим" в связи с ситуацией с поставками газа, заявил президент страны Томислав Николич.
    Приштина
    Лидер сербских националистов Шешель ожидает досрочных выборов в парламент
    04:29 16.11.2014
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    Об этом он заявил в субботу на первом митинге после возвращения из Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, где он провел по обвинению в военных преступлениях, но без вынесения приговора около 12 лет.
    Президент Сербии Томислав Николич. Архивное фото
    Сербия напомнила ООН, что ей отказали в праве на целостность
    03:20 27.09.2014
    287Мировая реакция на события в Украине
    Президент Сербии Томислав Николич заявил в ООН в контексте выступления по украинской проблематике, что некоторые страны-члены этой организации отказали его стране в праве на территориальную целостность, поддержав независимость Косово.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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