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    Томас Нойвирт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Коктейль Молотова. Архивное фото
    ЗаGOOGLeнная Украина. Что мы чаще всего запрашивали в 2014 году?
    16:52 17.12.2014
    757Итоги 2015 года
    Украинцы – особенный народ. Это подтвердили итоги, подведенные Google по самым популярным запросам 2014 года.
    Кончита Вурст
    Кончита Вурст спела для Пан Ги Муна в венском отделении ООН
    16:14 03.11.2014
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    В ходе встречи в холле венского отделения ООН Вурст исполнила две песни, генсек ООН заявил, что хотел познакомиться с ней с момента ее победы на Евровидении, в частности из-за ее борьбы с дискриминацией.
    Австрийский певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст)
    Триумфатор "Евровидения-2014" мечтает приехать в Москву - промоутер
    14:26 20.05.2014
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    Победитель "Евровидение-2014" австриец Томас Нойвирт, выступающий в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, хочет приехать на российское afterparty конкурса, которое пройдет в Москве, сообщили РИА Новости организаторы вечеринки.
    Австрийский певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст)
    Конкурсант из Австрии победил на "Евровидении-2014"
    11:58 11.05.2014
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    Австриец Томас Нойвирт, больше известный как Кончита Вурст, стал победителем песенного конкурса "Евровидение-2014", набрав по итогам голосования 290 баллов и оставив своих соперников далеко позади.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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