В ходе встречи в холле венского отделения ООН Вурст исполнила две песни, генсек ООН заявил, что хотел познакомиться с ней с момента ее победы на Евровидении, в частности из-за ее борьбы с дискриминацией.
Победитель "Евровидение-2014" австриец Томас Нойвирт, выступающий в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, хочет приехать на российское afterparty конкурса, которое пройдет в Москве, сообщили РИА Новости организаторы вечеринки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".