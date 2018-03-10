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    Том Малиновский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Генеральная прокуратура Украины
    В США считают, что Украина должна усовершенствовать методы борьбы с коррупцией
    03:40 21.03.2016
    183Онищенко: новая партия компромата
    По словам руководителя бюро по вопросам демократии и прав человека Тома Малиновского, правительство Украины "предприняло некоторые позитивные шаги" в направлении борьбы с коррупцией, "но сделано должно быть больше".
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    США считают, что в Украине провели тщательное расследование убийства Бузины
    02:19 21.03.2016
    330Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    По словам руководителя бюро по вопросам демократии и прав человека Тома Малиновского, украинские власти провели "тщательное расследование этого жестокого убийства": два человека арестованы в ходе расследования и ожидают судебного процесса.
    Майдан Незалежности
    В США считают, что в Украине улучшилась ситуация с соблюдением прав человека
    00:49 21.03.2016
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    По словам руководителя бюро по вопросам демократии и прав человека Тома Малиновского, в современной Украине "неправительственные организации, независимые эксперты указывают на ошибки правительства и добиваются все большей прозрачности его деятельности".
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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