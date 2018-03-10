По словам руководителя бюро по вопросам демократии и прав человека Тома Малиновского, правительство Украины "предприняло некоторые позитивные шаги" в направлении борьбы с коррупцией, "но сделано должно быть больше".
По словам руководителя бюро по вопросам демократии и прав человека Тома Малиновского, украинские власти провели "тщательное расследование этого жестокого убийства": два человека арестованы в ходе расследования и ожидают судебного процесса.
По словам руководителя бюро по вопросам демократии и прав человека Тома Малиновского, в современной Украине "неправительственные организации, независимые эксперты указывают на ошибки правительства и добиваются все большей прозрачности его деятельности".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".