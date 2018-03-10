Легендарная американская певица Тина Тернер, последние 18 лет проживающая в Швейцарии, официально отказалась от гражданства США. Тернер, оставившая сцену в 2009 году, обосновалась в Швейцарии еще в 1995 году.
Около 120 гостей, в том числе мировые знаменитости, соберутся в воскресенье на живописной вилле на берегу Цюрихского озера в Швейцарии, чтобы отпраздновать свадьбу 73-летней американской певицы Тины Тернер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".