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    Тина Тернер

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Американская певица Тины Тернер
    СМИ: Тина Тернер официально отказалась от гражданства США
    10:21 13.11.2013
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    Легендарная американская певица Тина Тернер, последние 18 лет проживающая в Швейцарии, официально отказалась от гражданства США. Тернер, оставившая сцену в 2009 году, обосновалась в Швейцарии еще в 1995 году.
    Концерт американской певицы Тины Тернер в Москве
    Около 120 гостей приедут на свадьбу 73-летней Тины Тернер в Швейцарию
    09:54 18.07.2013
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    Около 120 гостей, в том числе мировые знаменитости, соберутся в воскресенье на живописной вилле на берегу Цюрихского озера в Швейцарии, чтобы отпраздновать свадьбу 73-летней американской певицы Тины Тернер.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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