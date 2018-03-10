Замглавы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов подверг критике ряд предложений бизнесмена Виктора Пинчука, согласно которым Киев должен пойти на уступки для налаживания отношений с Москвой.
Боевые действия на востоке страны продолжают оказывать прямое влияние на ухудшение экономической ситуации в Украине. Профессор Университета Питтсбурга, член редакционной коллегии VoxUkraine Тимофей Милованов рассказал о перспективах конфликта.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".