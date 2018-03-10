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    Тьерри Мариани

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Прибытие французской парламентской делегации в Симферополь
    Французские парламентарии в Крыму. Повторный визит
    08:07 31.07.2016
    2661Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Визит французских парламентариев в Крым продлится до 31 июля. Им предстоят экскурсия на легендарный крымский винный завод "Массандра" и ряд других мероприятий. 31 июля члены делегации примут участие в праздновании Дня ВМФ России в Севастополе.
    Визит делегации французских депутатов в Севастополь
    В Крым повторно едет делегация французских парламентариев
    00:44 29.07.2016
    447Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Делегация во главе с депутатом Национального собрания, экс-министром транспорта Франции Тьерри Мариани снова посетит Крым с 29 по 31 июля. Нынешний визит станет вторым посещением Крыма французскими депутатами.
    Депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани
    Голландцы готовы сказать "нет" ассоциации Украины с ЕС - депутат Франции
    06:24 08.02.2016
    1776Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    По словам депутата Национальной ассамблеи Франции Тьерри Мариани, европейцы осознали, что они не в состоянии платить за всех, и сыты по горло этой "политикой без границ".
    Мистраль, Франция, Сен-Назер
    Во Франции предложили использовать "Мистрали" для спасения мигрантов
    12:16 21.05.2015
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    Построенные для России вертолетоносцы типа "Мистраль" французский депутат Тьерри Мариани предложил продать ЕС, чтобы Союз использовал их для спасения мигрантов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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