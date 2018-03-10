Визит французских парламентариев в Крым продлится до 31 июля. Им предстоят экскурсия на легендарный крымский винный завод "Массандра" и ряд других мероприятий. 31 июля члены делегации примут участие в праздновании Дня ВМФ России в Севастополе.
Делегация во главе с депутатом Национального собрания, экс-министром транспорта Франции Тьерри Мариани снова посетит Крым с 29 по 31 июля. Нынешний визит станет вторым посещением Крыма французскими депутатами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".