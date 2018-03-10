По словам помощника и советника Михаила Саакашвили, бывшего генконсула Грузии Теймураз Нишнианидзе, "очередным циничным решением генеральной прокуратуры и Печерского суда арестованы банковские счета благотворительного фонда "На благо Одессы".
Сотрудники СБУ и ГПУ провели обыски в кабинете, который связывают с соратником Саакашвили Теймуразом Нишнианидзе. Главный редактор одесского сайта "Таймер"Юрий Ткачев допускает, что в этом деле может присутствовать политическая составляющая.
Следственные действия ведутся в рамках нескольких уголовных производств. Так, одно из них открыто по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость должностным лицам Генерального консульства Грузии в 2012-2013 годах.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.