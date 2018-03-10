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    Теймураз Нишнианидзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Аэропорт Борисполь
    Соратника Саакашвили задержали в аэропорту "Борисполь"
    01:55 12.11.2017
    239"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам координатора Общественного движения "Честно" Николая Выговского, полчаса назад при пересечении границы с Украиной в Борисполе задержали экс-генконсула Грузии Тимура Нишнианидзе.
    Здание ГПУ
    ГПУ подозревает в коррупции экс-консула Грузии в Одессе
    16:39 10.03.2017
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    По данным ГПУ, сейчас решается вопрос об избрании бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
    Обыск в офисе Нишнианидзе. Архивное фото
    Суд Киева арестовал счета благотворительного фонда соратника Саакашвили
    22:22 14.06.2016
    201Саакашвили в Одессе
    По словам помощника и советника Михаила Саакашвили, бывшего генконсула Грузии Теймураз Нишнианидзе, "очередным циничным решением генеральной прокуратуры и Печерского суда арестованы банковские счета благотворительного фонда "На благо Одессы".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Витязь на распутье. Михаил Саакашвили опять выбирает между Украиной и Грузией
    15:16 28.05.2016
    3365Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Михаил Саакашвили в Одессе засиделся. Что-то пошло не так. Четко прописанный сценарий внедрения в элиту украинской нации начал давать сбой.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Табу на расследование деятельности команды Саакашвили снято - эксперт
    18:18 26.05.2016
    580Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Сотрудники СБУ и ГПУ провели обыски в кабинете, который связывают с соратником Саакашвили Теймуразом Нишнианидзе. Главный редактор одесского сайта "Таймер"Юрий Ткачев допускает, что в этом деле может присутствовать политическая составляющая.
    Обыск в офисе соратника Саакашвили
    ГПУ и СБУ проводят обыск в офисе соратника Саакашвили
    14:41 26.05.2016
    499Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Следственные действия ведутся в рамках нескольких уголовных производств. Так, одно из них открыто по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость должностным лицам Генерального консульства Грузии в 2012-2013 годах.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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