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    Татьяна Москалькова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Россиянин Виктор Агеев
    Украина предоставила РФ ответ на запрос по задержанному в Донбассе Агееву
    02:40 26.08.2017
    252
    Согласно информации, переданной офисом омбудсмена Украины, россиянин Виктор Агеев находится в Луганской области, жалобна содержание у него нет.
    Встреча уполномоченных по правам человека России и Украины. Архивное фото
    Встреча в верхах. О чем говорили омбудсмены Украины и РФ в Женеве
    08:42 07.03.2017
    377
    Омбудсмены Украины и РФ встретились в Женеве и договорились о взаимодействии по ряду вопросов, в частности о мониторинговых визитах в места несвободы.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская
    Киев составил список из 400 заключенных-россиян в Украине
    00:46 07.03.2017
    155
    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что украинский омбудсмен Валерия Лутковская окажет ей содействие в в визите в Украину, если осужденным россиянам понадобится медицинская помощь.
    Неформальная встреча Татьяны Москальковой с Валерией Лутковской
    Москалькова обсудила с Лутковской перемещение заключенных из Крыма
    02:16 06.03.2017
    109Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, во время встречи стороны договорились о продолжении практики совместных визитов и обмене информацией, а также об открытие колонок на официальных сайтах уполномоченных.
    Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова
    Москалькова: признание РФ паспортов ЛДНР - правильная гуманитарная акция
    11:27 28.02.2017
    1141Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Москалькова убеждена, что Украина "отказалась выдавать новые паспорта тем, у кого истекли сроки", в то время как от этого документа зависит и медицинская помощь, и образование, и получение льгот.
    Омбудсмен Верховной Рады Валерия Лутковская
    Омбудсмены Украины и РФ договорились о возможности посещать осужденных
    03:14 29.12.2016
    73
    Главным результатом второй встречи омбудсменов стала договоренность о содействии в организации регулярных визитов омбудсменов с целью мониторинга соблюдения прав граждан своих стран, находящихся в местах несвободы на территории другого государства.
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    МИД РФ запросил Украину о готовности принять 17 заключенных из Крыма
    03:29 27.12.2016
    417"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ
    По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, МИД России запросил МИД Украины о подтверждении, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Омбудсмены Украины и РФ договорились о перекрестном посещении заключенных
    11:14 23.12.2016
    132
    Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека достигли договоренности об организации посещения ими некоторых категорий осужденных граждан Украины и России.
    Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова
    Омбудсмен РФ посетит российских военных в украинском СИЗО
    01:53 10.12.2016
    141
    Как отметил представитель офиса омбудсмена Украины Михаил Чаплыга, Киев не против посещения уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой российских военнослужащих в СИЗО в Украине.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Лутковская встретится с омбудсменом РФ, чтобы обсудить помощь заключенным
    10:38 01.12.2016
    55
    Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова уточнила, что провела с Валерией Лутковской переговоры по телефону, в ходе которых обсуждался вопрос встречи в декабре.
    Татьяна Москалькова. Архивное фото
    Омбудсмен РФ попросила Лутковскую помочь освободить военных, задержанных СБУ
    13:15 22.11.2016
    249"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ
    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сделала запрос украинской коллеге с просьбой посетить задержанных российских военных и способствовать их скорейшему освобождению.
    Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова
    Москалькова: омбудсмен Украины реагирует на обращения о гражданах РФ
    13:43 20.10.2016
    324
    Москалькова отметила, что видит искреннее желание омбудсмена Украины "помочь в решении вопросов в условиях, когда госорганы двух государств находятся в напряжении".
    Тюрьма. Архивное фото
    В Крыму могут дать УДО заключенным, желающим отбывать срок в Украине
    23:00 17.10.2016
    137
    По словам, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, ряд заключенных в Крыму, желающих отбывать срок наказания на территории Украины, могут получить условно-досрочное освобождение.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Лутковская обсудит с коллегой из РФ задержание в Москве Сущенко
    15:40 03.10.2016
    71Задержание украинских журналистов в РФ
    Спикер офиса омбудсмена Михаил Чаплыга сообщил, что телефонный разговор между Валерией Лутковской и ее российской коллегой запланирован на вторник.
    Татьяна Москалькова. Архивное фото
    В РФ ожидают ответ по поводу передачи Украине 17 осужденных в Крыму
    12:35 23.09.2016
    141
    Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее обращение находится на рассмотрении органов власти – министерства юстиции, ФСИН, генеральной прокуратуры, министерства иностранных дел – для выработки соответствующих механизмов.
    Татьяна Москалькова
    В РФ заявили о наличии в Украине закрытых спецучреждений
    12:10 23.09.2016
    367
    Татьяна Москалькова заявила, что к ней приходили родственники граждан, содержавшихся в специальных закрытых учреждениях, которые можно назвать местами лишения свободы.
    Столкновения под посольством РФ в Киеве
    РФ пожаловалась на Украину в ООН и ЕС из-за инцидентов на выборах
    14:05 19.09.2016
    871Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Как заявила, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, она направила соответствующие письма коллегам в ООН, Совете Европы и Евросоюзе.
    Нападение на россиянина под зданием РФ в Киеве
    Только в Украине нарушались права россиян на выборах - омбудсмен РФ
    21:51 18.09.2016
    574Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Как заявила на заседании в ЦИК уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сигналов о нарушениях прав россиян на выборах в Госдуму нигде в мире больше не поступало.
    Татьяна Москалькова
    В РФ сообщили о ходе процесса передачи Украине осужденных в Крыму
    19:38 13.09.2016
    139
    Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подчеркнула, что теперь появилась уверенность, что крымских заключенных примут в Украине.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Лутковская передала РФ список из примерно 40 осужденных в Крыму
    20:12 22.06.2016
    250Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Украина и Россия уже договорились о механизме передачи Киеву 18 осужденных в Крыму, сообщила омбудсмен Валерия Лутковская. По ее словам, дата следующей встречи с российской коллегой еще неизвестна, однако омбудсмены заверили, что она состоится.
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