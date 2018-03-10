Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что украинский омбудсмен Валерия Лутковская окажет ей содействие в в визите в Украину, если осужденным россиянам понадобится медицинская помощь.
По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, во время встречи стороны договорились о продолжении практики совместных визитов и обмене информацией, а также об открытие колонок на официальных сайтах уполномоченных.
Главным результатом второй встречи омбудсменов стала договоренность о содействии в организации регулярных визитов омбудсменов с целью мониторинга соблюдения прав граждан своих стран, находящихся в местах несвободы на территории другого государства.
По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, МИД России запросил МИД Украины о подтверждении, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека достигли договоренности об организации посещения ими некоторых категорий осужденных граждан Украины и России.
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее обращение находится на рассмотрении органов власти – министерства юстиции, ФСИН, генеральной прокуратуры, министерства иностранных дел – для выработки соответствующих механизмов.
Украина и Россия уже договорились о механизме передачи Киеву 18 осужденных в Крыму, сообщила омбудсмен Валерия Лутковская. По ее словам, дата следующей встречи с российской коллегой еще неизвестна, однако омбудсмены заверили, что она состоится.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".