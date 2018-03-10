Уголовное производство в отношении Козаченко открыли 2 августа по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка). "Главного люстратора" страны подозревают в указании недостоверных данных в декларации.
Во вторник утром глава люстрационного департамента Минюста Татьяна Козаченко сообщила о проходящем в ее офисе обыске. В МВД же заявили, что обыск связан с подделкой документов Минюста. Всего за пару часов новость стала самой обсуждаемой в соцсетях.
Во вторник 21 апреля рабочий день для некоторых сотрудников министерства юстиции Украины начался с общения со следователями МВД. У шести сотрудников департамента люстрации, а также у начальника Татьяны Козаченко, проходят обыски по месту жительства.
Как сообщил защитник Ростислав Пукало, в квартире Татьяны Козаченко правоохранители ничего по делу Анны Игнатенко, которую подозревают в подделке документов Министерства юстиции во избежание люстрации, не обнаружили.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".