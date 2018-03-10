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Во вторник утром глава люстрационного департамента Минюста Татьяна Козаченко сообщила о проходящем в ее офисе обыске. В МВД же заявили, что обыск связан с подделкой документов Минюста. Всего за пару часов новость стала самой обсуждаемой в соцсетях.