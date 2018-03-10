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    Татьяна Козаченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Татьяна Козаченко
    Главный "люстратор" при Минюсте подала в отставку
    19:13 21.11.2016
    2199Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Татьяна Козаченко была назначена директором департамента по вопросам люстрации в 2014 году. Ранее она заявляла, что намерена проработать на этом посту два года.
    Татьяна Козаченко
    В отношении "главного люстратора" Украины открыто уголовное дело - СМИ
    05:23 12.08.2016
    7113Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Уголовное производство в отношении Козаченко открыли 2 августа по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка). "Главного люстратора" страны подозревают в указании недостоверных данных в декларации.
    Mossack Fonseca
    Оффшорно жить не запретишь. Никому
    17:12 19.05.2016
    1452"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    С начала апреля мир лихорадит от крупнейшего за все время существования мировой финансовой системы скандала, связанного с уходом от налогообложения и коррупцией.
    Татьяна Козаченко
    У Козаченко милиция искала компромат на себя — эксперт
    09:56 22.04.2015
    691Новые чистки в рамках закона о люстрации
    В Киеве провели обыск в квартире начальника департамента Министерства юстиции Татьяны Козаченко, которая курирует исполнение закона "Об очищении власти".
    МВД обыскивает квартиру руководителя люстрационного департамента Минюста
    Обзор соцсетей: обыск у Козаченко, главной по люстрации
    19:14 21.04.2015
    352Дело Ефремова. Первый пошел?
    Во вторник утром глава люстрационного департамента Минюста Татьяна Козаченко сообщила о проходящем в ее офисе обыске. В МВД же заявили, что обыск связан с подделкой документов Минюста. Всего за пару часов новость стала самой обсуждаемой в соцсетях.
    Фото дня
    Итоги дня в фотографиях. 21 апреля 
    18:23 21.04.2015
    154
    В Киеве сотрудники Министерства внутренних дел провели обыск в жилье начальника департамента Министерства юстиции Татьяны Козаченко, которая курирует исполнение закона "Об очищении власти".
    МВД обыскивает квартиру руководителя люстрационного департамента Минюста
    Обыски в Минюсте: месть люстраторам от МВД?
    18:15 21.04.2015
    433Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Во вторник 21 апреля рабочий день для некоторых сотрудников министерства юстиции Украины начался с общения со следователями МВД. У шести сотрудников департамента люстрации, а также у начальника Татьяны Козаченко, проходят обыски по месту жительства.
    МВД обыскало квартиру руководителя люстрационного департамента Минюста
    МВД обыскало квартиру руководителя люстрационного департамента Минюста 
    16:43 21.04.2015
    269
    В Киеве сотрудники Министерства внутренних дел провели обыск в жилье начальника департамента Министерства юстиции Татьяны Козаченко, которая курирует исполнение закона "Об очищении власти".
    Татьяна Козаченко
    В квартире Козаченко завершен обыск, ее вызвали на допрос - адвокат
    16:38 21.04.2015
    516
    Как сообщил защитник Ростислав Пукало, в квартире Татьяны Козаченко правоохранители ничего по делу Анны Игнатенко, которую подозревают в подделке документов Министерства юстиции во избежание люстрации, не обнаружили.
    Обыск в квартире главы департамента Минюста Татьяны Козаченко
    Обыск у главы люстрационного департамента Минюста 
    15:06 21.04.2015
    223Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Следователи Министерства внутренних дел провели обыск в квартире руководителя департамента Минюста Татьяны Козаченко. Обыск был связан с фальсификацией документа о люстрационной проверке.
    Милиция начала обыск в квартире главы люстрационного департамента Козаченко
    В квартире директора люстрационного департамента Минюста проходит обыск - СМИ
    14:24 21.04.2015
    228
    По информации СМИ, главное следственное управление МВД проводит обыск в доме директора люстрационного департамента Министерства юстиции Татьяны Козаченко.
    Обыск в Минюсте
    МВД обыскало Минюст из-за подделки документа
    11:51 21.04.2015
    2076Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Проводится расследование случая, когда был подделан документ в отношении работника фискальной службы. В подделке указано, что на чиновника не распространяется действие люстрационного закона.
    Обыск в Минюсте
    Проведен обыск в люстрационном департаменте Минюста
    09:38 21.04.2015
    352Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Татьяна Козаченко, которая курирует исполнение закона "Об очищении власти", сообщила о проведении у нее обыска. По предварительной информации, обыск осуществили работники СБУ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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