В ВР поступил законопроект о легализации проституции. Документ вызвал большой резонанс среди экспертов, а научный сотрудник Академии педагогических наук Татьяна Белавина выразила уверенность, что это в корне нарушит принципы гендерного равенства.
Специалисты советуют: близким участников боевых действий нужно с пониманием относиться к возникновению у бойцов посттравматических стрессовых расстройств, включающих немотивированную агрессию и алкоголизм.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".