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    Тарас Пастух

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Голодовка у здания Администрации Президента в Киеве
    В "Самопомочи" рассказали о самочувствии голодавших Сыроид и Пастуха
    16:41 25.06.2017
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    Согласно информации пресс-службы партии "Объединение "Самопомич", народный депутат Тарас Пастух, здоровье которого ухудшилось после шестидневной голодовки, проходит курс интенсивной терапии.
    Конфликт на блокпосту в Константиновке Донецкой области. Видео
    "Лавры" Парасюка не дают покоя. Конфликт на блокпосту в Константиновке 
    01:45 16.03.2017
    1521"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    По данным полиции, на блокпосту возле Константиновки для проверки была остановлена ​​автоколонна, которая двигалась со стороны Покровска в составе порядка 50 человек во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом ("Самопомич").
    Попытка прорыва блокады
    Нардеп: предпринята попытка прорыва блокады ЛДНР
    23:16 25.01.2017
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    Народный депутат Тарас Пастух сообщил, что около 18 часов была совершена попытка прорвать блокаду грузовым поездом, который с подконтрольной Украине территории пытался провезти 56 вагонов на территории ЛДНР.
    Подсчет голосов по результатам выборов в Верховную Раду
    В одной из типографий Тернополя обнаружили тысячи неучтенных бюллетеней
    09:48 21.10.2015
    397Местные выборы 2015: итоги
    Как сообщил нардеп фракции "Самопомич" Тарас Пастух, в типографии также обнаружили пластины, с которых печатали бюллетени. В издательство вызвали следственную группу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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