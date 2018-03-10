По данным полиции, на блокпосту возле Константиновки для проверки была остановлена автоколонна, которая двигалась со стороны Покровска в составе порядка 50 человек во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом ("Самопомич").
Народный депутат Тарас Пастух сообщил, что около 18 часов была совершена попытка прорвать блокаду грузовым поездом, который с подконтрольной Украине территории пытался провезти 56 вагонов на территории ЛДНР.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".