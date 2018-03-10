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    Тарас Козак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Координатор гражданской платформы Новая страна Тарас Козак. Архивное фото
    Вообще-то, предпосылок для падения гривны не было и нет - эксперт
    08:15 03.02.2018
    457Курс гривны летит в пропасть
    В украинской курсовой политике есть сезонность, связанная с тем, что значительная часть нашего экспорта - это агропродукция, подчеркнул эксперт Тарас Козак.
    Гривны, купюры
    Гривна будет стабильной, только если...
    10:07 18.01.2018
    1728Курс гривны летит в пропасть
    Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак одну из причин падения гривны видит в том, что в конце года из госбюджета начинают тратить огромные суммы.
    Координатор гражданской платформы Новая страна Тарас Козак. Архивное фото
    Эксперт: главный враг роста экономики Украины – государство
    14:36 19.10.2017
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    Рост ВВП на 3% в Украине ничего не значит для экономики, это только свидетельствует о том, что правительство не справляется со своей работой, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.
    Координатор гражданской платформы Новая страна Тарас Козак. Архивное фото
    Пенсионная реформа: сюрпризы будут, не расслабляйтесь - эксперт
    11:16 05.10.2017
    5861Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Повысить пенсии Кабмин мог и без принятия нового законопроекта, но объяснял, что нет средств в бюджете, заявил эксперт Тарас Козак.
    Доллары и гривны
    Козак: курс гривны – в заложниках зарплаты бюджетников
    00:59 19.09.2017
    1030Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Эксперт Тарас Козак в эфире "ГС" отметил, что повышение прожиточного минимума на 9% не является существенным для той инфляции, к которой привыкли украинцы.
    Координатор гражданской платформы Новая страна Тарас Козак. Архивное фото
    Пенсионная реформа: правительство не работает на перспективу - эксперт
    00:42 20.08.2017
    361Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что накопительная система позволит увеличить зарплаты лишь через 20 лет, что не дает никаких баллов никому в правительстве.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Разберемся, на что тратятся кредиты МВФ?
    11:27 21.07.2017
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    Эксперт по инвестициям Тарас Козак в эфире "ГС" заявил, что уменьшить процент по обслуживанию внешнего долга Украины поможет только проведение реформ в стране.
    Координатор гражданской платформы Новая страна Тарас Козак. Архивное фото
    Украина не получит пятый транш МВФ - эксперт
    08:40 29.05.2017
    1811Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Президент инвестиционной группы "Универ" заявил в эфире "ГС", что украинские депутаты и чиновники не справятся со сроками, отведенными на принятие пенсионной реформы, реформы рынка земли, решение вопросов приватизации и борьбу с коррупцией.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Угрозы МВФ отказать в дальнейшем кредитовании реальны - эксперт
    18:23 20.12.2015
    1464Украина в ожидании новых траншей МВФ.
    Как отметил президент инвестиционной группы "УНІВЕР" Тарас Козак, если МВФ предоставляет кредиты, за ними идут инвестиции, "наши партнеры ориентируются на решения МВФ".
    Гривна
    Бюджет-2016: Минфин будет ориентироваться только на МВФ — эксперт
    16:43 20.12.2015
    1371Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Верховная Рада не поддержала проект госбюджета и налоговую реформу, предложенные правительством. Со стороны Министерства финансов Украины началась нечестная игра.
    Здание Кабинета министров Украины
    Налоговый кодекс. Принимая законы, депутаты их нарушают - Козак
    19:13 11.12.2015
    626Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Компромиссный вариант нового Налогового кодекса не предполагает существенного снижения налоговых ставок, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Тарас Козак. По его словам, принятие такой "реформы" окончательно подорвет доверие общества к правительству.
    Экономика. Архивное фото
    Налоговая реформа: снижение ЕСВ до 20% не разорит бюджет - Козак
    19:43 30.11.2015
    688Экономический кризис
    В Кабмине заявляют, что снижение единого социального взноса в рамках проведения налоговой реформы приведет увеличению дефицита в соцфондах, который придется покрывать из госбюджета. Эксперт считает, что у государства есть механизмы для компенсации затрат.
    Рукопожатие
    Все госпредприятия нужно приватизировать - эксперт
    12:54 07.10.2015
    87
    По мнению эксперта Тараса Козака, эффективно управлять предприятием может только частный собственник, поэтому в государственном управлении нужно оставить лишь несколько компаний, например, "Энергоатом" и "Укрзалиныцю".
    Ситуация в Сирии
    Эксперт рассказал, чем конфликт в Сирии грозит Украине
    21:58 03.10.2015
    1626Сирия: военное противостояние.
    По мнению президента инвестиционной группы "УНИВЕР" Тараса Козака, самая большая опасность для Украины – это то, что Западу будет нужна помощь России, и они, взаимодействуя с Россией, могут забыть об Украине.
    ВСУ под Мариуполем
    На Донбассе нет военного решения проблемы - эксперт
    22:28 02.10.2015
    190Немирное перемирие на Донбассе.
    Решить конфликт на Донбассе военным путем невозможно, единственный путь - это усиление экономических санкций, считает президент инвестиционной группы "УНИВЕР Тарас Козак.
    Экономика. Архивное фото
    Экономика Украины падает и очень быстро - эксперт
    21:02 01.10.2015
    2539Экономический кризис
    Президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак рассказал, что если сравнивать экономические показатели прошлого и нынешнего годов, то экономика Украины быстро падает.
    Гривны
    Госказначейство ежемесячно фиксирует рекорд - эксперт
    20:54 01.10.2015
    475Экономический кризис
    У госказначейства новый рекорд - 47 млрд гривен на счету. Основание для рекордных показателей появились зимой, когда начала девальвировать гривна и дорожать товары, отметил президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.
    Взятка. Архивное фото
    Худшие в мире. Чиновники-воры и коррупция довели Украину до краха – эксперт
    17:15 25.08.2015
    1124Экономический кризис
    Украина продемонстрировала худшие в мире показатели по размеру сокращения ВВП за 24 года. По мнению экспертов, к такому результату привели клептократия и отсутствие механизмов контроля над властями.
    График. Архивное фото
    Эксперт: экономике Украине нужен шок, который пережила Польша
    14:56 25.08.2015
    1115Экономический кризис
    За годы независимости валовой внутренний продукт в Украине сократился на 35 процентов. Это самое большое падение в мире. О причинах и последствиях неутешительных для Украины показателей рассказал Тарас Козак.
    Деньги
    Инициатива по увеличению ЕСВ это издевательство над бизнесом - эксперт
    07:14 19.08.2015
    1093Экономический кризис
    Пенсионный фонд разработал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упорядочения оплаты труда)". Речь идет о повышении ставки единого соцвзноса.
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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