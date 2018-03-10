Рост ВВП на 3% в Украине ничего не значит для экономики, это только свидетельствует о том, что правительство не справляется со своей работой, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.
Координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что накопительная система позволит увеличить зарплаты лишь через 20 лет, что не дает никаких баллов никому в правительстве.
Президент инвестиционной группы "Универ" заявил в эфире "ГС", что украинские депутаты и чиновники не справятся со сроками, отведенными на принятие пенсионной реформы, реформы рынка земли, решение вопросов приватизации и борьбу с коррупцией.
Компромиссный вариант нового Налогового кодекса не предполагает существенного снижения налоговых ставок, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Тарас Козак. По его словам, принятие такой "реформы" окончательно подорвет доверие общества к правительству.
В Кабмине заявляют, что снижение единого социального взноса в рамках проведения налоговой реформы приведет увеличению дефицита в соцфондах, который придется покрывать из госбюджета. Эксперт считает, что у государства есть механизмы для компенсации затрат.
По мнению эксперта Тараса Козака, эффективно управлять предприятием может только частный собственник, поэтому в государственном управлении нужно оставить лишь несколько компаний, например, "Энергоатом" и "Укрзалиныцю".
По мнению президента инвестиционной группы "УНИВЕР" Тараса Козака, самая большая опасность для Украины – это то, что Западу будет нужна помощь России, и они, взаимодействуя с Россией, могут забыть об Украине.
У госказначейства новый рекорд - 47 млрд гривен на счету. Основание для рекордных показателей появились зимой, когда начала девальвировать гривна и дорожать товары, отметил президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.
За годы независимости валовой внутренний продукт в Украине сократился на 35 процентов. Это самое большое падение в мире. О причинах и последствиях неутешительных для Украины показателей рассказал Тарас Козак.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".