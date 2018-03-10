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    Тарас Березовец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Флаг Украины. Архивное фото
    Экспорт гастарбайтеров: от "озабоченности" к национальной идее
    08:43 31.10.2017
    2899
    Если сравнивать информацию порошенковского политолога и главы Госпогранслужбы, то бросается в глаза несоответствие расчетов Березовца с реальностью.
    Тарас Березовец
    Пост сдал, пост принял. Зачетная миграционная политика от Березовца
    18:15 25.10.2017
    979
    Украина пока много чего не имеет от ЕС. Она даже не может получить расширения либерализации визового режима и сокращения нетарифных ограничений для своих товаров на европейских рынках, что полбеды, на самом деле.
    Тарас Березовец
    Березовец "всплыл" в "амбарной книге" ПР. Реакция в соцсетях
    18:18 01.02.2017
    4557
    Обострившаяся ситуация в Донбассе вполне обоснованно затмила все прочие темы в соцсетях, однако сокровенное словосочетание "Амбарная книга ПР" заставило украинцев сделать маленькое исключение. Что же нового о партийных закромах пишут в сетях?
    КПП Каланчак на админгранице с Крымом
    Крым покидает все больше людей – Березовец
    19:57 19.04.2016
    1477
    Если первая волна была политической, то на сегодняшний день в основном из Крыма уезжают по экономическим причинам, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Тарас Березовец.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Березовец о деле Меджлиса: Cовбез ООН давно превратился в шоу
    17:00 19.04.2016
    338
    Даже если заседание Совбеза ООН по вопросу приостановки деятельности Меджлиса крымскотатарского народа состоится, оно никакого эффекта не даст, считает политолог Тарас Березовец. Но напомнить миру о судьбе жителей Крыма все-таки стоит.
    Рада подготовилась к празднованию Нового года
    Березовец: коалицию создадут на днях, но и она скоро распадется
    09:33 01.04.2016
    453Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы директор компании Berta Communications Тарас Березовец, в ближайшее время новыми депутатами может пополниться не только фракция "Блок Петра Порошенко", но и "Народный фронт".
    Верховная Рада
    Многие нардепы попали в ловушку собственной "забывчивости" - Березовец
    09:26 28.12.2015
    298
    Более 50 народных депутатов не задекларировали свой бизнес. Как считает политтехнолог Тарас Березовец, когда нардепы только шли в политику, они "забыли" задекларировать бизнес, потому что создавали определенный образ.
    Государственный флаг Украины. Архивное фото
    Бюро противодействия гибридной войне будет создано в Украине
    01:57 20.12.2015
    108
    Как сообщил политтехнолог Тарас Березовец, инициаторы создания Бюро "долгое время ожидали помощи со стороны государства, для того чтобы противодействовать информационной войне".
    Выборы
    Олигархи намерены добиться досрочных президентских выборов - эксперт
    20:18 13.09.2015
    1703
    По мнению эксперта, целью тех, кто намерен воплотить в жизнь план проведения досрочных выборов, будет назначение на весну 2016-го года выборов в Верховную Раду.
    Геннадий Москаль
    Москаль сможет решить конфликт в Мукачево достаточно быстро - эксперт
    18:50 16.07.2015
    432Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    При этом эксперт сомневается, что Геннадий Москаль сможет уладить конфликт самостоятельно. "Наверняка нет, потому что Закарпатье – это регион, где проблемы накапливались десятилетиями, и решить их одному ему будет не под силу", - отметил он.
    Геннадий Москаль
    Москаль работает всегда эффективно, но не всегда законно - политолог
    16:43 16.07.2015
    414Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    Политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец отметил, что в Крыму Москаль сотрудничал и с крымскими татарами, и с русскими, и с украинцами, и фактически смог победить организованную преступность в 90-ых.
    Геннадий Москаль
    Москаль-губернатор всегда работает за гранью закона – Березовец
    10:40 16.07.2015
    1332Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    Новым губернатором Закарпатской области стал Геннадий Москаль. Политтехнолог Тарас Березовец в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал о том, какими методами новый глава области будет решать конфликт в Мукачево.
    Виктор Янукович
    Коррупционная машина времен Януковича продолжает существовать – Березовец
    10:43 10.07.2015
    234
    Суд снял обвинения во взяточничестве в отношении бывшего ректора Налоговой академии Петра Мельника. По мнению политологов, судебная система демонстрирует масштабное сопротивление любым попыткам изменений и очищения.
    Шеврон с надписью Укроп
    Местные выборы: пасьянс кандидатов в Днепропетровске
    13:52 23.06.2015
    14787Местные выборы 2015
    Политический пасьянс, который может быть разложен уже нынешней осенью на Днепропетровщине, по сути, не оставляет избирателям выбора. Хотя его иллюзия, несомненно, будет.
    Игорь Коломойский
    Отправив в отставку Коломойского, Порошенко укрепил свои позиции - политолог
    11:37 25.03.2015
    1630Отставка Коломойского. Что дальше.
    По мнению политтехнолога, ситуация в "Укртранснафте" и "Укрнафте" не оставила президенту выбора. Если бы здесь он проявил компромиссность, его бы ждало ослабление внутри страны.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Березовец: вече в Днепропетровске в поддержку Коломойского не состоится
    19:43 24.03.2015
    3644Отставка Коломойского. Что дальше.
    Коломойский посылает слишком явный сигнал, что готов договариваться, чтобы Порошенко мог его проигнорировать, написал директор компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец на своей странице в Facebook.
    Кабинет министров Украины
    Представители партий боятся ответственности и не идут в Кабмин - Березовец
    07:58 28.11.2014
    618Коалиция и новый Кабмин
    Кто может занять ключевые посты в правительстве и в комитетах Верховной Рады, рассказал политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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