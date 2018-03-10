Украина пока много чего не имеет от ЕС. Она даже не может получить расширения либерализации визового режима и сокращения нетарифных ограничений для своих товаров на европейских рынках, что полбеды, на самом деле.
Обострившаяся ситуация в Донбассе вполне обоснованно затмила все прочие темы в соцсетях, однако сокровенное словосочетание "Амбарная книга ПР" заставило украинцев сделать маленькое исключение. Что же нового о партийных закромах пишут в сетях?
Даже если заседание Совбеза ООН по вопросу приостановки деятельности Меджлиса крымскотатарского народа состоится, оно никакого эффекта не даст, считает политолог Тарас Березовец. Но напомнить миру о судьбе жителей Крыма все-таки стоит.
Как сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы директор компании Berta Communications Тарас Березовец, в ближайшее время новыми депутатами может пополниться не только фракция "Блок Петра Порошенко", но и "Народный фронт".
Более 50 народных депутатов не задекларировали свой бизнес. Как считает политтехнолог Тарас Березовец, когда нардепы только шли в политику, они "забыли" задекларировать бизнес, потому что создавали определенный образ.
При этом эксперт сомневается, что Геннадий Москаль сможет уладить конфликт самостоятельно. "Наверняка нет, потому что Закарпатье – это регион, где проблемы накапливались десятилетиями, и решить их одному ему будет не под силу", - отметил он.
Политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец отметил, что в Крыму Москаль сотрудничал и с крымскими татарами, и с русскими, и с украинцами, и фактически смог победить организованную преступность в 90-ых.
Новым губернатором Закарпатской области стал Геннадий Москаль. Политтехнолог Тарас Березовец в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал о том, какими методами новый глава области будет решать конфликт в Мукачево.
Суд снял обвинения во взяточничестве в отношении бывшего ректора Налоговой академии Петра Мельника. По мнению политологов, судебная система демонстрирует масштабное сопротивление любым попыткам изменений и очищения.
Коломойский посылает слишком явный сигнал, что готов договариваться, чтобы Порошенко мог его проигнорировать, написал директор компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец на своей странице в Facebook.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".