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    Танжу Бильгич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Флаг Турции
    Анкара считает недопустимыми заявления США по поводу действий Турции в Сирии
    22:25 30.08.2016
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    Пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич отметил, что в связи с заявлениями представителя Белого дома о целях операции "Щит Евфрата" до посла США в Анкаре была доведена позиция о том, что Турция считает подобные заявления неприемлемыми.
    Крушение российского Су-24 на границе Сирии и Турции
    Турция не собирается возмещать России ущерб за сбитый Су-24
    12:56 16.12.2015
    240РФ и США: железный занавес
    Как заявил пресс-секретарь турецкого МИД Танжу Бильгич, выполнить требование России о компенсации за сбитый самолет невозможно и добавил, что РФ должна дать гарантии, что ее самолеты больше не будут нарушать воздушное пространство Турции.
    Боевик Исламского государства
    Турция подозревает в причастности к ИГ 8 тыс человек из 90 стран
    22:27 21.01.2015
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    Как отметил пресс-секретарь МИД Турции, из страны было депортировано более тысячи иностранцев, которые пытались нелегально пересечь границу с Сирией.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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