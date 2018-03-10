Пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич отметил, что в связи с заявлениями представителя Белого дома о целях операции "Щит Евфрата" до посла США в Анкаре была доведена позиция о том, что Турция считает подобные заявления неприемлемыми.
Как заявил пресс-секретарь турецкого МИД Танжу Бильгич, выполнить требование России о компенсации за сбитый самолет невозможно и добавил, что РФ должна дать гарантии, что ее самолеты больше не будут нарушать воздушное пространство Турции.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".