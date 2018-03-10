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    Таня Купер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Журналисты, камера, пресс-конференция
    Права человека и журналиста в ежовых рукавицах украинской власти
    12:20 21.01.2018
    631Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    В Украине идет масштабное наступление на основные права и свободы человека: свободу выражения мнений, свободу СМИ и свободу ассоциаций под видом противостояния с российской агрессией и борьбы с антиукраинской пропагандой.
    Социальная сеть ВКонтакте
    Запрет на соцсети РФ в Украине: протесты, петиции, иски
    13:33 19.05.2017
    10471Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Третьи сутки в Украине не утихают бурные обсуждения блокировки российских соцсетей. Первые акции протеста прошли в Киеве и Харькове. На очереди - Днепр. Тем временем, на сайте президента уже появились десятки петиций с требованием вернуть соцсети.
    Human Rights Watch
    HRW призвала Киев снять санкции против 17 российских журналистов
    13:21 01.06.2016
    162Санкции Порошенко против журналистов
    Исследователь Европы и Центральной Азии из Human Rights Watch Таня Купер считает, что принимать "резкие меры против свободы слова в СМИ – это неправильный, неприемлемый ответ на любые несогласия".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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