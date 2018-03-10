На счету именинницы несколько студийных альбомов с песнями не только на грузинском и русском языках, но и на французском, итальянском, испанском, английском, иврите, украинском, армянском, немецком и других.
Концерт Тамары Гвердцители в Петербурге, который должен был состояться 1 марта, но был перенесен из-за болезни певицы, пройдет на сцене БКЗ "Октябрьский" 13 апреля, сообщает пресс-служба концертной корпорации PMI.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".