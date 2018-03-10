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    Игорь Тальков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Игорь Тальков, певец и композитор
    Израиль 20 лет не выдает обвиняемого в убийстве Талькова
    17:54 05.10.2013
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    "Обвинение Шляфману было предъявлено заочно. Расследование дела приостановлено за розыском обвиняемого. Все эти годы Израиль не выдает его", - сказал собеседник агентства.
    Игорь Тальков, певец и композитор
    Тальков-младший запишет альбом с песнями отца на английском
    20:48 29.03.2013
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    По его словам, диск будет состоять наполовину из его собственных песен, остальную часть пластинки займут песни Талькова-старшего. Для записи они будут переведены на английский язык.
    Игорь Тальков, певец и композитор
    Лучший проект памятника певцу Игорю Талькову выбрали в Туле
    17:39 01.03.2013
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    Лучший вариант будет награжден дипломом и денежной премией в размере 150 тысяч рублей. Победитель примет участие в дальнейшей реализации проекта.
    Игорь Тальков, певец и композитор
    Проекты памятника Игорю Талькову выложат для голосования в интернете
    11:49 12.02.2013
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    Участникам конкурса необходимо было не только создать проект скульптурной композиции, но и разработать предложения по благоустройству прилегающей территории.
    Игорь Тальков, певец и композитор
    Памятник Талькову установят на его родине в Тульской области
    11:31 10.12.2012
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    Власти Тульской области объявили конкурс на разработку проекта памятника музыканту Игорю Талькову, который будет установлен на его родине в городе Щекино.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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