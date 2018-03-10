Украинец Александр Усик одержал победу в поединке с южноафриканцем Табисо "Скалой" Мчуну. Первая защита титула чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе состоялась в Лос-Анджелесе в 5 утра воскресенья по киевскому времени.
Первая защита титула чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе состоялась для Александра Усика в Лос-Анджелесе в 5 утра воскресенья по киевскому времени. Украинец победил южноафриканца Табисо Мчуну нокаутом в 9-м раунде.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".