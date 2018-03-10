Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что обыски со стороны ГПУ в Антикоррупционном бюро продиктованы попыткой генпрокурора Юрия Луценко играть в медиа-политические игры.
Кто бы мог подумать, что такое возможно, но, факт остается фактом: в НАБУ прошло ГПУ. С обыском! Такой поворот событий стал абсолютной неожиданностью, породив соцсетях недоумение и панику. Что же пишут об этом украинцы?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".