наверх
10.03.201812:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Светлана Олифира

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Светлана Олифира
    Все это не реанимация "дела о рюкзаках" - пресс-секретарь НАБУ
    13:35 01.11.2017
    439Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    По "делу о рюкзаках" задержаны три человека, но подозрение пока вручили только двум, сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    "Это просто выходит за рамки приличий". Шабунин о работе Генпрокуратуры
    14:45 07.08.2016
    1087Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что обыски со стороны ГПУ в Антикоррупционном бюро продиктованы попыткой генпрокурора Юрия Луценко играть в медиа-политические игры.
    Национальной антикоррупционное бюро Украины
    Обыски в НАБУ: началась межведомственная война – политолог
    09:30 06.08.2016
    916Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    Политолог Антон Финько пояснил, что в результате реорганизации правоохранительной системы между ведомствами усилилась конкуренция, которая уже перешла в стадию межведомственной войны.
    Вывеска НАБУ
    Бортник: обыск в НАБУ - попытка дискредитации бюро
    23:11 05.08.2016
    219Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    По словам политолога Руслана Бортника, Генпрокуратура осознавала, что ей не удастся провести обыск в Национальном антикоррупционном бюро. Целью сегодняшних действий была попытка дискредитации НАБУ.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Соцсети в шоке: ГПУ пришла в НАБУ – с обыском!
    17:26 05.08.2016
    966Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    Кто бы мог подумать, что такое возможно, но, факт остается фактом: в НАБУ прошло ГПУ. С обыском! Такой поворот событий стал абсолютной неожиданностью, породив соцсетях недоумение и панику. Что же пишут об этом украинцы?
    Светлана Олифира
    НАБУ расследует более 160 уголовных дел — Олифира
    11:39 26.07.2016
    74Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    В то же время спикер НАБУ Светлана Олифира в эфире «ГС» не смогла озвучить количество вынесенных приговоров по уголовным производствам, расследуемых ведомством.
    Национальной антикоррупционное бюро Украины
    НАБУ не будет расследовать скандал с панамскими оффшорами Порошенко
    12:31 04.04.2016
    1580"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По словам пресс-секретаря Национального антикоррупционного бюро Украины, "есть отдельная процедура импичмента, которая прописана в Конституции".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны